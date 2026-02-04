Embraer fecha acordo com Força Aérea da Hungria para os C-390

A Embraer fechou um acordo com a Força Aérea da Hungria para prestar serviços de apoio à frota C-390 Millennium. O contrato prevê serviços de manutenção, suporte logístico e técnico, “utilizando a estrutura europeia da companhia”.

“Este acordo representa mais um passo importante em nossa parceria com a Força Aérea da Hungria. Estamos comprometidos em construir um relacionamento de longo prazo que garanta a excelência operacional contínua, por meio de serviços de suporte abrangentes. A Hungria tem demonstrado a notável confiabilidade e versatilidade da aeronave, e esperamos dar continuidade a essa colaboração para atender a todos os requisitos de missão, atuais e futuros”, afirma Douglas Lobo, vice-presidente de suporte ao cliente e de pós vendas da Embraer Serviços & Suporte, citado em comunicado.

Em novembro, a Hungria tornou‑se o primeiro país a receber todas as aeronaves multimissão previstas no contrato, um total de duas unidades, sendo o segundo operador de C‑390 na NATO. “Desde a entrada em serviço, no fim de 2024, a primeira aeronave da frota tem realizado uma ampla variedade de missões, com taxa de conclusão superior a 99%”, refere a Embraer.

Evacuação médica, apoio humanitário, busca e salvamento, transporte de cargas e tropas, lançamento aéreo de cargas com precisão, operações paraquedistas e reabastecimento em voo são algumas das missões para as quais as aeronaves estão preparadas. “Os C‑390 operados pela Hungria são os primeiros do mundo a contar com uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) modular e removível”, refere a Embraer.

O contrato fechado com a Força Área húngara “prevê serviços de manutenção, além de suporte logístico e técnico, utilizando a estrutura europeia da companhia”. A brasileira Embraer detém 65% da OGMA.