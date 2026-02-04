EUA, UE e Japão anunciam parceria estratégica para minerais críticos

Estados Unidos, UE e Japão anunciaram esta quarta-feira o estabelecimento duma parceria estratégica para melhorar o fornecimento de minerais críticos, essenciais em setores como o automóvel, a defesa e o digital, enquanto diminuem a dependência da China.

O objetivo é que os países envolvidos “melhorem significativamente a segurança económica e nacional, reforçando conjuntamente a resiliência das respetivas cadeias de abastecimento de minerais críticos”, de acordo com um comunicado divulgado no final de uma reunião ministerial sobre o tema em Washington.

O memorando de entendimento entre os Estados Unidos, a UE e o Japão visa “identificar áreas de cooperação para estimular a procura e diversificar o fornecimento” para os signatários, indicou a mesma nota. “Com o desenvolvimento deste plano de ação, queremos lançar as bases para um acordo multilateral vinculativo sobre minerais críticos com países ideologicamente próximos”, disse Jamieson Greer, representante comercial da Casa Branca, numa declaração enviada à imprensa.

Washington anunciou um plano de ação semelhante com o México, que prevê mais ou menos os mesmos instrumentos que o assinado com Bruxelas e Tóquio. O objetivo é ser menos dependente da China, que controla em grande parte a cadeia de valor dos minerais críticos, essenciais em muitos setores estratégicos.

Pequim tem usado esta posição como uma alavanca de negociação ou coerção em relação aos parceiros económicos. Em particular, o país abrandou significativamente o processo de validação das exportações de ímanes. O memorando de entendimento aponta como uma das vias a explorar o apoio a novos projetos de mineração, refinação, produção e reciclagem, em particular através da criação de preços mínimos ou subsídios.

Planeia também acelerar a investigação e desenvolvimento nestas áreas e “reforçar a troca de informação sobre os stocks disponíveis” de ambos os lados.