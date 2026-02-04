Euribor sobe a três, a seis e a 12 meses

A taxa Euribor subiu esta quarta-feira, a seis e a 12 meses face a terça-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que avançou para 2,040%, continuou abaixo das taxas a seis (2,171%) e a 12 meses (2,234%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu, ao ser fixada em 2,171%, mais 0,010 pontos do que na terça-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a novembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,6% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,84% e 25,17%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor subiu, para 2,234%, mais 0,009 pontos do que na sessão anterior. A Euribor a três meses também avançou hoje, ao ser fixada em 2,040%, mais 0,011 pontos do que na terça-feira.

A próxima reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) realiza-se esta semana, em Frankfurt, Alemanha, e os mercados antecipam que a instituição volte a manter as taxas diretoras.

Na anterior reunião, em 18 de dezembro, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela quarta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes, em junho de 2024. Em relação à média mensal da Euribor em janeiro, esta baixou a três, a seis e a 12 meses, de forma mais acentuada no prazo mais longo.

A média mensal da Euribor em janeiro desceu 0,020 pontos para 2,028% a três meses e 0,002 pontos para 2,137% a seis meses. Já a 12 meses a média da Euribor recuou 0,022 pontos para 2,245% em janeiro. As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.