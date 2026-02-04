Privatização da TAP

Ex-CFO da TAP vai para companhia aérea do Cazaquistão

Gonçalo Pires, que foi administrador financeiro da TAP entre outubro de 2021 e janeiro de 2026, vai ser o novo 'chief financial officer' da Air Astana.

Gonçalo Pires deixa o cargo de administrador financeiro (CFO) da TAP para ocupar a mesma função na Air Astana, a companhia aérea de bandeira do Cazaquistão. O atual CFO da transportada da Ásia Central vai assumir a liderança executiva da empresa.

“A Air Astana anuncia a nomeação de Gonçalo Pires como chief financial officer (CFO), com efeitos a partir de 1 de março de 2026”, afirma a transportadora em comunicado.

“Tendo sido CFO da transportadora aérea de bandeira de Portugal durante vários anos, Gonçalo reúne o perfil adequado para apoiar a evolução da Air Astana e capitalizar as oportunidades de crescimento nos nossos mercados”, afirma o atual CEO da Air Astana, Peter Foster, citado na nota de imprensa.

O atual CFO, Ibrahim Canliel, irá assumir a liderança executiva a partir de abril. “Em conjunto com Ibrahim, que em abril passará a liderar a companhia após oito anos como CFO, estou confiante de que a Air Astana continuará a executar com sucesso a sua estratégia de crescimento de longo prazo”, refere a Air Astana.

A transportadora aérea portuguesa informou esta quarta-feira que o gestor renunciou ao cargo com efeitos no dia 31 de janeiro. Gonçalo Pires tinha entrado para a administração da TAP em 2021, integrando a gestão liderada por Christine Ourmières-Widener, por indicação do Governo.

A Air Astana é a companhia aérea nacional do Cazaquistão e reclama a liderança a Ásia Central em receitas e dimensão da frota. Foi lançada em 2002, tem sede em Almaty, a maior cidade do país, e é detida por um fundo soberano do Cazaquistão e a BAE Systems, a multinacional britânica do setor aeroespacial e da defesa.

A transportadora do Cazaquistão é mais pequena que a TAP. Segundo a informação disponibilizada no seu site, tem uma frota de 61 aeronaves, o que compara com cerca de 100 na companhia portuguesa. Nos primeiros nove meses de 2025, transportou 7,5 milhões de passageiros e teve receitas de 1,09 milhões de dólares (928 milhões de euros ao câmbio atual). No mesmo período, a companhia portuguesa contabilizou 12,6 milhões de passageiros e 3,28 mil milhões de receitas operacionais.

