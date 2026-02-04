Hermès abre mais uma fábrica na Normandia

A marca francesa acaba de anunciar a abertura de mais uma unidade na Normandia. Em estreita colaboração com a Escola Hermès des Savoir-Faire.

No local antes ocupado por uma fábrica de vidro, a Holophane, vai nascer mais uma marroquinaria Hermès, anunciou a empresa em comunicado. Fica em Les Andelys, Eure, na Normandia, e serão criados 260 postos de trabalho, estima a marca francesa.

A Hermès fabrica exclusivamente em França, a partir de um modelo artesanal integrado, que garante “qualidade, criatividade, saber-fazer especializado e inovação”.

Com a abertura desta unidade, a Hermès reforça a ligação à Normandia. “A Marroquinaria de Andelys junta-se ao polo normando da Hermès, que integra atualmente a Marroquinaria de Val-de-Reuil, inaugurada em 2017, e a Marroquinaria de Louviers, inaugurada em 2023. Profundamente empenhada na construção de relações duradouras com os seus parceiros locais, a Hermès está a preparar este novo projeto com o apoio da Câmara de Comércio e Indústria da Normandia, da comunidade urbana Seine Normandie Agglomération e do município de Les Andelys”, diz o comunicado da empresa.

Desde 2010, a Hermès abriu treze unidades de marroquinaria em França. A empresa produz exclusivamente em França

Os futuros artesãos desta unidade serão formados na École Hermès des Savoir-Faire, em Louviers, um centro de formação de aprendizes (CFA) certificado pelo Ministério da Educação francês desde 2021. Estão ainda previstas parcerias com o serviço público de emprego France Travail e com a autoridade educativa da Normandia. “A École Hermès des Savoir-Faire oferece uma formação gratuita e remunerada de 18 meses, que conduz a uma qualificação reconhecida”, acrescenta a Hermès.

A nova unidade de produção da Hermès vai juntar-se à de Loupes (Gironde), Charleville-Mézières (Ardennes) e Colombelles (Calvados), para as quais o recrutamento e a formação na École Hermès des Savoir-Faire está em andamento. Desde 2010, a Hermès abriu treze unidades de marroquinaria em França.