Inflação homóloga da Zona Euro abranda para 1,7% em janeiro

A taxa de inflação homóloga da Zona Euro terá atingido os 1,7% em janeiro, desacelerando 0,3 pontos percentuais face aos 2% registados no último mês de 2025, segundo a primeira estimativa do Eurostat divulgada esta quarta-feira. A confirmar-se, significa que está agora três décimas abaixo da meta do Banco Central Europeu (BCE).

A inflação subjacente, que exclui os preços da energia e dos alimentos não transformados (mais voláteis e temporários), ter-se-á fixado em 2,2% no primeiro mês do ano, menos uma décima em relação ao valor registado em dezembro.

Analisando os principais componentes da inflação na Zona Euro, o Eurostat estima que os serviços registem a taxa anual mais elevada em dezembro, de 3,2%, o que compara com uma taxa de 3,4% no mês anterior.

Segue-se a componente dos produtos alimentares, álcool e tabaco, com uma inflação homóloga de 2,7%, mais duas décimas do que em dezembro, enquanto a dos bens industriais não energéticos terá subido de 0,3% no final de 2025 para 0,4% em janeiro.

Inflação anual da área do euro em janeiro (%)

Por sua vez, a inflação da energia terá tido uma variação negativa de 4,1%, depois de no mês precedente já ter registado uma quebra de 1,9%.

França (0,4%), Itália e Finlândia (ambas 1%) terão registado as taxas de inflação mais baixas, enquanto a Eslováquia (4,2%), a Croácia (3,6%), a Lituânia e a Grécia (ambas 2,8%) surgem com os valores mais elevados.

Para Portugal, o Eurostat estima uma inflação anual de 1,9% em janeiro, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), que permite a comparação entre os países europeus. Na semana passada, a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística também apontava para uma taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) de 1,9%, inferior em 0,3 pontos percentuais ao valor de dezembro.

Segundo a informação disponibilizada esta quarta-feira pelo serviço estatístico da União Europeia (UE), 14 dos 20 países para os quais há dados disponíveis terão registado uma inflação acima da média da Zona Euro.