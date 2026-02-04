Juros dos novos créditos à habitação sobem ligeiramente em dezembro

Pedir um empréstimo para comprar casa ficou mais barato no ano passado. A taxa de juro das novas operações de crédito à habitação desceu de 3,2%, em dezembro de 2024, para 2,84% em dezembro de 2025, embora quando comparada com novembro tenha subido ligeiramente, revelam os dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

Em novembro, a taxa de juro dos novos empréstimos para comprar casa fixou-se em 2,82%, pelo que a ligeira subida coloca fim a dez meses consecutivos de reduções. Contudo, a fotografia global mostra que no cômputo geral do ano se registou uma diminuição de 0,36 pontos percentuais (pp.).

Em comparação com a Zona Euro, a taxa de juro média em Portugal situa-se abaixo da média, sendo a quarta menor, quando em dezembro de 2024 estava no sétimo lugar. A taxa de juro média das novas operações de empréstimos à habitação do conjunto dos países do euro diminuiu 0,05 pp., fixando-se em 3,30% no final de 2025.

A redução nas taxas de juro médias em Portugal foi também observada nos contratos renegociados de crédito à habitação, que terminaram o ano em 2,83%.

Segundo o Banco de Portugal, os novos contratos de crédito à habitação aumentaram 5,9 mil milhões de euros, para 23,3 mil milhões de euros, o valor mais elevado desde dezembro de 2014. “Este aumento foi impulsionado sobretudo pelo crédito concedido a mutuários com menos de 35 anos, que representou 60% do montante de novos contratos para habitação própria permanente”, explica, em alusão à garantia do Estado no crédito a habitação para jovens.

No que concerne às empresas, a taxa de juro média das novas operações de empréstimos reduziu-se de 4,30% em dezembro de 2024 para 3,70% em dezembro. As instituições financeiras concederem 29,9 mil milhões de euros às empresas, mais 3,24 mil milhões de euros do que em 2024.

Sete em cada dez novos créditos à habitação têm taxa mista

Em 2025, a maioria das novas operações de crédito para comprar casa foi contratada a taxa mista, ou seja, empréstimos com taxa de juro fixa num período inicial do contrato, seguido de um período em que a taxa de juro é variável. Segundo os dados do Banco de Portugal, este tipo de contratos representou 72% do total de novas operações em 2025, o que compara com 73% em 2024.

Ainda segunda o regulador, a taxa de juro média das novas operações a taxa mista diminuiu entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025 de 3,01% para 2,75%, enquanto os juros dos novos empréstimos a taxa fixa aumentaram 0,23 pp, para 3,61% e os a taxa variável caíram de 3,68% para 2,85%.

O Banco de Portugal salienta que “a descida das taxas de juro refletiu-se no decréscimo da prestação média mensal dos créditos à habitação, que passou de 423 euros, em dezembro de 2024, para 418 euros em dezembro de 2025, uma redução de cinco euros”.

Quando considerados apenas os contratos comuns a dezembro de 2024 e a dezembro de 2025 (excluindo, portanto, novos contratos e contratos concluídos em 2025), a diminuição da prestação média mensal foi de 13 euros. “Este efeito foi parcialmente atenuado pela entrada de novos contratos, que apresentaram prestações médias superiores às dos contratos já existentes, moderando assim a redução da prestação média mensal do stock de crédito à habitação”, detalha.

(Notícia atualizada às 11h51)