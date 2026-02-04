Kristin. E-Redes promete um gerador em todas as freguesias e repor luz a 95% dos clientes até sábado

Numa altura em que ainda há 85 mil pessoas sem acesso à eletricidade em consequência dos efeitos da tempestade Kristin, a E-Redes compromete-se a repor a eletricidade em quase todos os pontos até sábado. Ainda esta quarta-feira, todas as freguesias terão, pelo menos, um gerador ativo a servir a população, garantiu ainda o presidente da elétrica.

A próxima meta a que a empresa responsável pelas redes se propõe é que este sábado, dia 7 de fevereiro, 95% dos clientes tenham acesso a energia através da rede. “A E-Redes tem cumprido as promessas”, afirmou Maria da Graça Carvalho, em declarações aos jornalistas a partir de Leiria, apontando para a meta de ter 80% dos clientes cujo abastecimento foi interrompido ligados num prazo de cinco dias.

Ao lado da ministra, José Ferrari Careto, presidente da E-Redes, acrescentou que até ao final desta quarta-feira espera que todas as freguesias das zonas afetadas sejam abastecidas ou através de rede elétrica ou gerador. “Esses geradores estão a ser colocados”, indicou.

A ministra deu conta que de momento estão ligados 300 geradores e encontram-se ainda 200 disponíveis para instalação. Assinala que “há toda uma logística” associada à ligação do gerador, que implica transportá-lo para determinado ponto, e depois a logística associada ao abastecimento do combustível que é necessário ao seu funcionamento.

Entre as dificuldades sentidas, Maria da Graça Carvalho falou ainda da “capilaridade enorme” da rede nas zonas de Leiria e Pombal, onde a população está “muito dispersa”, e sublinhou que o agravar das condições meteorológicas “não ajuda”.

Enquanto o presidente da E-Redes e a ministra da Energia respondiam a questões dos jornalistas, a empresa estava a reparar a linha que liga a Batalha a Andrinos, o que “vai permitir robustecer o abastecimento em parte do núcleo urbano em Leiria“. Um troço como este demoraria, em condições normais, três meses a repor, contabilizou Ferrari Careto.

Contudo, de forma provisória, a E-Redes está a colocar um cabo no chão, por cima da vegetação, para conseguir restabelecer a ligação em dias. “A reposição tem desafios técnicos muito grandes e outra restrição que não podemos ignorar: assegurar que nossas pessoas trabalham em segurança”, defendeu o presidente.