Mau tempo adia início da época de ciclismo

A Prova de Abertura, prevista para sábado, foi esta quarta-feira adiada para 14 de março, devido “ao agravamento das condições climatéricas previstas” e à falta de condições de segurança em algumas vias, informou a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

“A decisão resulta do agravamento das condições climatéricas previstas, bem como do facto de algumas das vias do percurso não reunirem, neste momento, as condições de segurança necessárias para a passagem dos ciclistas”, lê-se em comunicado federativo. A atual situação de calamidade recomenda “um cenário de prudência máxima, exigindo a total disponibilidade dos meios de socorro, de forma a evitar constrangimentos ou bloqueios à circulação de veículos de emergência”, lembra a FPC.

“Neste contexto, e com o objetivo de salvaguardar a segurança de corredores, equipas, organização, fornecedores e público, foi consensualmente decidido adiar a prova para o dia 14 de março (sábado), mantendo-se o formato inicialmente previsto”, acrescenta a nota.

A decisão de adiar a Prova de Abertura – Região de Aveiro foi tomada esta tarde durante uma reunião entre a FPC, as forças de segurança, a Proteção Civil, os presidentes das Câmaras Municipais de Ílhavo e Ovar e representantes da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.

“A Federação Portuguesa de Ciclismo agradece a compreensão de todos e expressa a sua solidariedade institucional com as entidades e comunidades afetadas, reiterando a importância da cooperação e da responsabilidade coletiva num contexto de risco acrescido”, conclui o comunicado.

A Prova de Abertura, que iria ligar Ílhavo a Ovar, ao longo de 160,7 quilómetros, marcava o arranque da época velocipédica nacional, que agora acontecerá em 14 de fevereiro, na Clássica da Figueira. Todos os distritos de Portugal continental estão hoje e quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte, passando a aguaceiros, devido à passagem da depressão Leonardo, segundo o IPMA.