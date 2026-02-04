Ministério Público sem condições para controlar corrupção no PRR
Relatório de auditoria e controlo ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) denuncia falhas no sistema de fiscalização de casos de corrupção, fraude, duplo financiamento e conflitos de interesses.
O mais recente relatório de auditoria e controlo do Ministério Público (MP) ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) aponta para falhas no sistema de fiscalização de casos de corrupção, fraude, duplo financiamento e conflitos de interesses, escreve o Jornal de Notícias na edição desta quarta-feira.
De acordo com o documento, há insuficiências na aplicação do Sistema de Controlo Interno (SCI) que impedem o levantamento das irregularidades. Além disso, o MP critica a forma de funcionamento da Estrutura de Missão Recuperar Portugal (EMRP), designada pelo Governo e responsável pela gestão, acompanhamento e execução da estratégia e das prioridades definidas no PRR, nomeadamente a falta de mecanismos de acompanhamento eficazes.
“A inexistência de relatórios de auditoria sobre o SCI do PRR, não permite concluir sobre a efetiva aplicação de tais procedimentos por parte da EMRP”, assinala no mesmo relatório. Isto apesar “da definição e aprovação pela EMRP de novos procedimentos”, tendo em vista pôr em prática esses mecanismos.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Ministério Público sem condições para controlar corrupção no PRR
{{ noCommentsLabel }}