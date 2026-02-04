Ordem dos Advogados lança inquérito à classe

O Conselho Geral da Ordem dos Advogados lançou um inquérito aos advogados para “identificar os principais desafios da advocacia portuguesa, definir prioridades estratégicas para o mandato em curso e reforçar a proximidade, a transparência e a capacidade de atuação institucional”. Esta iniciativa tem “como prioridades conhecer a classe e adaptar a Ordem ao perfil do advogado de hoje”, segundo comunicado do Conselho Geral, liderado pelo bastonário João Massano.

Esse trabalho, desenvolvido por uma entidade independente responsável pela implementação técnica do projeto, deverá estar concluído em junho deste ano e envolve duas fases: a de recolha de dados e a de lançamento de um inquérito aos mais de 36 mil advogados, que agregará dados quantitativos.

No final prevê-se a apresentação de um relatório com as principais conclusões, temas prioritários e recomendações de atuação no contexto das Comemorações do Centenário da Ordem dos Advogados, que decorrem até ao final do ano.

A primeira fase combinou focus groups regionais (Coimbra, Évora, Faro, Lisboa, Porto, Madeira e Açores) com entrevistas setoriais a entidades representativas da prática individual, da advocacia especializada e das sociedades de advogados.

Agora o projeto vai dar início a uma segunda fase: ouvir diretamente os advogados, e para isso foi lançado um Inquérito Nacional aos Advogados, anónimo, que está disponível através da área reservada do Portal OA.