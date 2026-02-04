Plataforma online da Uptec faz “match” entre empreendedores de startups e futura equipa

Chama-se Matching Founders e é a mais recente plataforma online lançada pela Uptec – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto para fazer a ponte entre empreendedores, possíveis cofundadores de startups e outras pessoas interessadas em integrar os projetos de negócio.

“Encontrar o cofundador certo continua a ser um dos maiores obstáculos para quem quer empreender. A Matching Founders foi criada para facilitar esse encontro, combinando uma plataforma de descoberta com momentos presenciais que reforçam a ligação humana e a confiança entre futuros fundadores”, começa por detalhar Maria Oliveira, diretora executiva para a área dos Negócios da Uptec, citada num comunicado.

A ideia base desta ferramenta digital é encontrar a combinação perfeita entre empreendedores que estão ainda numa fase inicial do negócio, cofundadores de startups e interessados em fazer parte das equipas.

A Matching Founders combina, assim, os perfis mais compatíveis que depois se conectam online e participam em eventos presenciais mensais para apresentarem as suas ideias, fazerem networking e formarem equipas.

O primeiro evento de matchmaking já tem data marcada para 24 de fevereiro na Uptec de modo a reunir empreendedores, fundadores e potenciais cofundadores num ambiente informal, com vista à partilha de ideias, apresentações breves e início de novas colaborações.

Esta atividade surge no âmbito do programa “convocatória aberta 2025” da Câmara Municipal do Porto, coordenada pela Porto Digital com o apoio do Porto Innovation Hub e ScaleUp Porto.