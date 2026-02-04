Direto Todos os distritos de Portugal em aviso amarelo com depressão Leonardo
Portugal enfrenta a chegada de uma nova tempestade, ainda com populações privadas de eletricidade e a precisar de ajuda, após uma semana de chuva intensa e ventos fortes que causaram dez mortes.
O comandante nacional de emergência e proteção civil já alertou para a situação meteorológica “muito complexa” prevista para os próximos dias, que obrigou a elevar o estado de prontidão do dispositivo para o nível mais elevado. Esta quarta-feira as empresas afetadas pela depressão Kristin podem começar a pedir financiamento com garantia pública, seja para alívio de tesouraria ou para investimento. Acompanhe aqui.
