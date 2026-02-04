Presidenciais. Comissão Política Nacional do PS reúne-se 3.ª feira para analisar resultados
Na ordem de trabalhos está a análise dos resultados das presidenciais e também a avaliação da situação política nacional.
A Comissão Política Nacional do PS reúne-se na terça-feira para analisar os resultados eleitorais das eleições presidenciais e a situação política nacional, adiantou à Lusa fonte oficial do partido.
De acordo com a mesma fonte, tal como aconteceu na primeira volta, para o domingo das eleições, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, voltou a convocar o Secretariado Nacional para analisar os resultados das presidenciais, estando prevista uma declaração à comunicação social.
Na terça-feira, reúne-se a Comissão Política Nacional socialista que, segundo informação avançada à Lusa, tem na ordem de trabalhos a análise dos resultados das presidenciais e também a avaliação da situação política nacional. O candidato apoiado pelo PS, António José Seguro, foi o mais votado na primeira volta das presidenciais e vai disputar a segunda volta, no domingo, com o presidente do Chega, André Ventura.
O PS aprovou recentemente o seu calendário eleitoral interno, sendo José Luís Carneiro recandidato ao cargo de líder do partido. A Comissão Nacional do PS aprovou, em 24 de janeiro, o agendamento das eleições diretas para o cargo de secretário-geral para 13 e 14 de março e o XXV Congresso Nacional para 27, 28 e 29 de março, em Viseu.
