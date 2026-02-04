Publicis Groupe fecha 2025 com lucros de 1,65 mil milhões de euros

Num contexto de grandes fusões no mercado publicitário, o Publicis Groupe alcançou lucros de 1,6 mil milhões de euros em 2025, uma quebra de 0,4%. No entanto, as receitas aumentaram.

O Publicis Groupe fechou o último ano com lucros de 1,65 mil milhões de euros, número que traduz uma quebra de 0,4% na comparação com o ano anterior.

A sua receita líquida — valor que exclui os chamados pass-through costs, onde se incluem despesas de produção e compra de meios refaturadas aos clientes — cresceu 4,2% durante o ano de 2025, atingindo os 14,547 mil milhões de euros. A margem operacional foi de 18,2% — 2,648 mil milhões de euros –, percentagem que o grupo publicitário com origem em França diz ter sido um recorde. Isto num contexto de grandes fusões e parcerias no mercado publicitário, como a fusão da Omnicom e Interpublic e rumores de parceria entre a Havas e a WPP.

O crescimento orgânico das receitas — variação da receita líquida, excluindo o impacto de aquisições, alienações e variações cambiais — em 2025 foi de 5,6%. O maior mercado do grupo — a América do Norte com receitas líquidas de 8,89 mil milhões de euros — viu um crescimento orgânico de 5,4%. Por sua vez, o segundo maior mercado — a Europa — foi o que menos cresceu organicamente, em percentagem — mais 4,2% — tendo atingido 3,5 mil milhões de euros em receitas líquidas. A nível percentual, o maior crescimento foi registado na América Latina, mais 18,7%. No entanto, é o mercado com menos receitas líquidas, no valor de 428 milhões de euros.

“Graças ao nosso modelo de crescimento impulsionado por IA, entramos no nosso segundo século mais fortes do que nunca“, destacou Arthur Sadoun, presidente e CEO do Publicis Groupe, citado em comunicado, e referindo-se aos 100 anos que o Publicis Groupe comemora em 2026. “Todas as regiões apresentaram resultados sólidos num momento em que se espera que os nossos principais concorrentes apresentem, globalmente, resultados negativos“, declarou ainda.

Em relação à aposta na IA, explicou que “o modelo de crescimento que construímos significa que a inteligência artificial não é um obstáculo para a Publicis, mas sim um motor estratégico de crescimento e de expansão de margens. Durante este período, aumentámos a nossa receita líquida orgânica e o lucro operacional em 20%, alargando a distância face aos nossos pares e crescendo 700 pontos base (bps) acima da concorrência em 2025″.

De acordo com a Campaign, o Publicis Groupe contratou durante 2025 cerca de 5.800 colaboradores, aumentando o número total a rondar os 114 mil. Tal contrasta, por exemplo, com o corte de 4 mil postos de trabalho anunciado aquando da fusão entre Omnicom e Interpublic.

Ao mesmo tempo, o grupo publicitário afirma que o salário médio aumentou 7%, em linha com 2024. Perante o ceticismo do setor quanto ao crescimento reportado, Arthur Sadoun sublinhou que o número fazia parte dos seus resultados financeiros. “Basta ligarem ao nosso auditor”, notou em declarações à revista dedicada ao setor.