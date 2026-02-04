Rússia está a espiar a Europa a partir do Espaço

Especialistas europeus no setor de segurança acreditam que dois veículos espaciais russos estão a intercetar comunicações de mais de uma dezena de satélites chave europeus. Essa interceção poderá comprometer informação sensível transmitida por esses satélites, mas poderá ainda permitir que Moscovo manipule a sua trajetória ou que os faça cair.

Há vários anos que autoridades civis e militares no Ocidente têm vindo a monitorizar as atividades dos veículos espaciais russos Luch-1 e Luch-2 que têm realizado de forma constantes manobras suspeitas em órbita, aproximando-se de satélites que monitorizam o continente, incluindo Reino Unido, bem como partes de África e do Médio Oriente. Desde o seu lançamento em 2023, o Luch-2 aproximou-se de 17 satélites europeus, noticia o Financial Times (conteúdo em inglês/acesso reservado).

Os satélites europeus dos quais os veículos russos se têm aproximado têm um uso maioritariamente civil, mas também permitem comunicações militares. Autoridades europeias receiam que a Rússia esteja a levar para o Espaço a ‘guerra híbrida’, que passa por operações de sabotagem a infraestruturas críticas como cabos submarinos.

“As redes de satélite são o calcanhar de Aquiles das sociedades modernas. Quem as ataca pode paralisar nações inteiras”, disse o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, em setembro passado. “As atividades russas representam uma ameaça fundamental para todos nós, especialmente no espaço. Uma ameaça que não podemos mais ignorar”, disse.