Privatização da TAP

CFO sai a meio da privatização da TAP. Gonçalo Pires substituído por Renato Inácio

A companhia aérea informa que Gonçalo Pires renunciou ao cargo, sendo substituído por Renato Inácio, que despenha a função de diretor sénior de Finanças Corporativas e Risco.

A TAP decidiu mudar de administrador financeiro (CFO), numa altura em que decorre a privatização da companhia. Gonçalo Pires, que exercia as funções desde 2021, apresentou a renúncia ao cargo. Vai ser substituído por Renato Inácio, que exercia a função de diretor sénior de Finanças Corporativas e Risco.

Renato Inácio é docente convidado no ISEG/Universidade de Lisboa. Antes de entrar na TAP, fez a maior parte da sua carreira na Deloitte (até 2017), enquanto sócio de Financial Advisory Services, tendo posteriormente trabalhado em diferentes empresas de private equity, informa a companhia.

Gonçalo Pires apresentou a renúncia ao presidente do Conselho de Administração, Carlos Oliveira, no dia 31 de janeiro. Renato Inácio integrou a comissão executiva da TAP como CFO com efeitos a 3 de fevereiro de 2026.

A TAP justifica a saída de Gonçalo Pires com o fecho de um ciclo marcado pela reestruturação da companhia. “Um dos principais objetivos do seu mandato foi a preparação e implementação do plano de recuperação da TAP, aprovado pela Comissão Europeia em dezembro de 2021 e com um horizonte de execução até dezembro de 2025. Estando esse ciclo agora concluído, dedica-se a outros desafios profissionais”, diz a transportadora aérea no comunicado divulgado esta quarta-feira.

O administrador financeiro deixa o cargo numa altura em que corre o processo de privatização de 49,9% do capital da TAP, que está na fase de apresentação de propostas não vinculativas. Gonçalo Pires entrou na administração da TAP em 2021, integrando a gestão liderada por Christine Ourmières-Widener, por indicação do Governo.

(Notícia atualizada às 8h56)

