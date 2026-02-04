Verlingue e TwinklOO juntam forças para seguro de vida crédito habitação

A corretora de seguros Verlingue Portugal acaba de stabelecer um protocolo exclusivo com a intermediária de crédito TwinklOO. Esta parceria vai disponibilizar uma solução personalizada de Seguro de Vida Crédito Habitação aos clientes.

Esta solução vai ser distribuída através da rede franqueados da TwinklOO, de forma a “criar aqui um posicionamento e uma afirmação neste segmento”, explica Luíza Teodoro, CEO da Verlingue.

Teodoro sublinha ainda que a corretora, devido ao seu papel no mercado tem “uma visão 360 de todas as soluções que existem” e que, graças a isso, consegue conjugar a melhor solução “em termos de cobertura” que vai além do que é obrigatório e que os bancos exigem, “mas também pensando não apenas na proteção da hipoteca, mas na proteção da família”, sublinha. O papel das corretoras neste segmento é essencial, pois pode “garantir um preço que, por vezes, chega a ser 50% mais barato face ao oferecido pelos bancos. Para além disto, esta solução de seguro irá cobrir 55% de invalidez.

Já Bruno Balsa Garcia, Head of Operations da TwinklOO, ressalta que “nem sempre a solução que o banco dá é a solução mais viável e indicada para o cliente” e que esta parceria quer “trazer mais soluções para cima da mesa para o cliente tomar uma decisão mais informada”.

A TwinklOO, irá “procurar a melhor taxa para o cliente, que se adequa mais às suas necessidades, e a Verlingue, como corretora, procura a nível do seguro de vida e, eventualmente do seguro multirriscos, a solução que se adapta mais à necessidade do cliente”.

Miguel Salema Garção, Chief of New Business & Partnerships Officer da Verlingue, salienta que esta competição com os bancos, que geralmente oferecem os seus próprios seguros de vida crédito habitação aos clientes que pedem empréstimos para a compra de casa, é uma “competição saudável”, pois “quanto mais competição, mais esforço e mais dedicação e empenho temos e melhor o resultado para o cliente final”.

A Verlingue vai ainda disponibilizar um simulador “para que os profissionais da Twinkloo e os seus franchisados possam logo no momento também apresentar prémios indicativos aos seus clientes” afirma.

Existirá ainda a interação de equipas, “pessoas que podem ir durante determinados períodos aos escritórios da TwinklOO”, enquanto que a equipa da TwinklOO também estará presente nos escritórios da Verlingue para que seja criado “um corpo de trabalho que permita encontrar as melhores soluções e ultrapassar as dificuldades que nestes processos são normais no início a aparecer”, contou Miguel Salema Garção.

Bruno Balsa Garcia acredita que desta parceria irão resultar outros negócios, graças a “vendas cruzadas”, “seja a nível produtos vida e de seguro multirriscos, ou de outros seguros”, mas que o essencial é ser fornecido “ao cliente a melhor solução para as suas necessidades, para o seu perfil de cliente”.

Esta parceria terá uma duração de três anos e será renovável por outros três anos, com um “objetivo de continuidade”.

Garção explica ainda que a Verlingue está a “apresentar ao mercado um ecossistema com um conjunto de parcerias, que tem como objetivo principal ajudar as PMEs a crescerem”. Para o especialista, num mercado atual tão competitivo “afirmarmo-nos como um player de apoio às empresas” é a chave para que “através daquilo que nós oferecemos, possam passar de micro a pequenas, de pequenas a médias e de médias a grandes empresas”.

Já a TwinklOO tem como objetivo crescer ainda este ano 25% mais face a 2025, atingindo as “3 mil famílias”, e considera esta parceria um passo nessa direção.