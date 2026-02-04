Mediação

Exclusivo Verlingue e TwinklOO juntam forças para seguro de vida crédito habitação

A corretora Verlingue Portugal e a intermediária de crédito TwinklOO fecharam uma parceria e vão colocar no mercado um seguro de vida crédito habitação.

A corretora de seguros Verlingue Portugal acaba de stabelecer um protocolo exclusivo com a intermediária de crédito TwinklOO. Esta parceria vai disponibilizar uma solução personalizada de Seguro de Vida Crédito Habitação aos clientes.

Miguel Salema Garção, Chief of New Business & Partnerships Officer da Verlingue Portugal, com Bruno Garcia, Head of Operations da TwinklOO, Luiza Fragoso Teodoro, CEO da Verlingue Portugal, e Nuno Ravara, Managing Director TwinklOO.

Esta solução vai ser distribuída através da rede franqueados da TwinklOO, de forma a “criar aqui um posicionamento e uma afirmação neste segmento”, explica Luíza Teodoro, CEO da Verlingue.

Teodoro sublinha ainda que a corretora, devido ao seu papel no mercado tem “uma visão 360 de todas as soluções que existem” e que, graças a isso, consegue conjugar a melhor solução “em termos de cobertura” que vai além do que é obrigatório e que os bancos exigem, “mas também pensando não apenas na proteção da hipoteca, mas na proteção da família”, sublinha. O papel das corretoras neste segmento é essencial, pois pode “garantir um preço que, por vezes, chega a ser 50% mais barato face ao oferecido pelos bancos. Para além disto, esta solução de seguro irá cobrir 55% de invalidez.

Já Bruno Balsa Garcia, Head of Operations da TwinklOO, ressalta que “nem sempre a solução que o banco dá é a solução mais viável e indicada para o cliente” e que esta parceria quer “trazer mais soluções para cima da mesa para o cliente tomar uma decisão mais informada”.

A TwinklOO, irá “procurar a melhor taxa para o cliente, que se adequa mais às suas necessidades, e a Verlingue, como corretora, procura a nível do seguro de vida e, eventualmente do seguro multirriscos, a solução que se adapta mais à necessidade do cliente”.

Miguel Salema Garção, Chief of New Business & Partnerships Officer da Verlingue, salienta que esta competição com os bancos, que geralmente oferecem os seus próprios seguros de vida crédito habitação aos clientes que pedem empréstimos para a compra de casa, é uma “competição saudável”, pois “quanto mais competição, mais esforço e mais dedicação e empenho temos e melhor o resultado para o cliente final”.

A Verlingue vai ainda disponibilizar um simulador “para que os profissionais da Twinkloo e os seus franchisados possam logo no momento também apresentar prémios indicativos aos seus clientes” afirma.

Existirá ainda a interação de equipas, “pessoas que podem ir durante determinados períodos aos escritórios da TwinklOO”, enquanto que a equipa da TwinklOO também estará presente nos escritórios da Verlingue para que seja criado “um corpo de trabalho que permita encontrar as melhores soluções e ultrapassar as dificuldades que nestes processos são normais no início a aparecer”, contou Miguel Salema Garção.

Bruno Balsa Garcia acredita que desta parceria irão resultar outros negócios, graças a “vendas cruzadas”, “seja a nível produtos vida e de seguro multirriscos, ou de outros seguros”, mas que o essencial é ser fornecido “ao cliente a melhor solução para as suas necessidades, para o seu perfil de cliente”.

Esta parceria terá uma duração de três anos e será renovável por outros três anos, com um “objetivo de continuidade”.

Garção explica ainda que a Verlingue está a “apresentar ao mercado um ecossistema com um conjunto de parcerias, que tem como objetivo principal ajudar as PMEs a crescerem”. Para o especialista, num mercado atual tão competitivo “afirmarmo-nos como um player de apoio às empresas” é a chave para que “através daquilo que nós oferecemos, possam passar de micro a pequenas, de pequenas a médias e de médias a grandes empresas”.

Já a TwinklOO tem como objetivo crescer ainda este ano 25% mais face a 2025, atingindo as “3 mil famílias”, e considera esta parceria um passo nessa direção.

