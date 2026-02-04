Washington Post vai despedir mais de 300 jornalistas

O jornal detido por Jeff Bezos, fundador da Amazon, vai despedir cerca de 30% da sua força de trabalho, impactando a cobertura desportiva, local, internacional e a área comercial do Washington Post.

O The Washington Post, jornal detido por Jeff Bezos, fundador da Amazon, vai demitir cerca de 30% da sua força de trabalho. De acordo com a informação avançada pelo The New York Times, neste número estão incluídas parte da área comercial e mais de 300 dos cerca de 800 jornalistas do título. É esperado que este processo, anunciado esta quarta-feira aos colaboradores, tenha grande impacto na cobertura desportiva, local e internacional do The Washington Post. O processo já começou, com os emails a caírem nas caixas de correio.

Matt Murray, diretor executivo do jornal, explicou na call com os trabalhadores que a empresa perdeu demasiado dinheiro por demasiado tempo e que não estava a atender às necessidades dos leitores. O responsável explicou que todas as secções seriam afetadas de alguma maneira e que a publicação focar-se-ia mais nas notícias nacionais e na política, assim como nos negócios e saúde.

“Acima de tudo, o dia de hoje serve para nos posicionarmos de forma a sermos ainda mais essenciais na vida das pessoas, num panorama mediático cada vez mais saturado, competitivo e complexo“, defendeu Matt Murray. “Isto após alguns anos em que, reconheçamos, o The Post atravessou momentos de dificuldade”, apontou ainda.

Segundo o responsável, a secção de desporto deverá ser encerrada, com alguns repórteres a transitarem para o departamento de reportagens para cobrir a “cultura do desporto”. Outra secção ‘eliminada’ será a de livros, sendo que o podcast diário “Post Reports” vai chegar ao fim.

A secção dedicada à atualidade local e regional — Metro Section — irá ser reduzida, assim como a cobertura internacional. No entanto, o Washigton Post irá manter presença internacional em quase 12 localizações.

As demissões em massa ocorrem num cenário de falta de lucro do jornal norte-americano, tendo Jeff Bezos contratado Will Lewis como publisher, no final de 2023, numa tentativa de melhorar a situação financeira. O jornal já tinha despedido 240 trabalhadores em outubro desse ano. No ano passado, o Washington Post esteve envolvido em polémica devido à “mudança significativa” na secção de opinião.