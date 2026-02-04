Worten Life quer mostrar que “ganhas mais em ser como és”

A Worten lançou uma campanha dedicada ao seu novo programa de fidelização. Ricardo Araújo Pereira é o protagonista.

“Com o Worten Life ganhas mais em ser como és” é o mote da nova campanha da retalhista. Protagonizada por Ricardo Araújo Pereira, a linha de comunicação para o programa de fidelização da marca, lançado em outubro, foca-se na integração do Worten Life no dia a dia dos consumidores.

“Para dar vida a esta ideia, Ricardo Araújo Pereira apresenta-se como não estamos habituados a vê-lo nas campanhas da Worten: simplesmente como Ricardo, e a viver diferentes facetas da sua vida, mas sempre em situações inesperadas e improváveis, com o humor que lhe é característico”, explica a marca, em comunicado.

“Com esta linha de comunicação, queremos mostrar que o Worten Life não é só mais um programa de fidelização de marca, porque os seus maiores benefícios resultam das compras feitas nos parceiros, e que já integramos naturalmente nas rotinas diárias“, explica Andreia Vaz, Head of Brand & CX da Worten.

“O Ricardo Araújo Pereira, com o humor que já conhecemos tão bem, mas desta vez fora de personagem, dá vida na perfeição a essa ideia de individualidade, proximidade e autenticidade que está no centro do Worten Life”, sublinha ainda, em relação à mudança na forma como o humorista é utilizado.

Durante um painel no evento “Quem ganhou o Natal?”, Andreia Vaz revelou que a marca está a tentar descolar-se da associação imediata entre o RAP e Worten. “Neste ano, há um trabalho e uma estratégia de a marca valer mais sem depender do Ricardo“, apontou. “Mas, obviamente que reconhecemos o papel que ele tem na marca e o benefício que a marca tem ao ter o Ricardo”, considerou ainda a head of brand & customer experience da Worten, apontando que não conseguem fazê-lo de um dia para o outro.

Com criatividade da Fuel, produção da Krypton e realização de Augusto Fraga, a campanha está no ar, com presença em TV, com spots dedicados, em rádio, podcasts, digital, redes sociais e também em loja, na app e worten.pt. O planeamento de meios esteve a cargo da Arena Media.