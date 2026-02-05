5 coisas que vão marcar o dia

Atualidade

Esta quinta-feira, o Santander Portugal e a Amazon vão apresentar resultados. Já o BCE vai reunir e decidir o rumo das taxas de juro. A marcar o dia está ainda a reunião do Ministério da Saúde com a FNAM e o julgamento da Operação Marquês.

Quanto lucrou o Santander Portugal?

O banco Santander Portugal, antigo Totta, vai apresentar os resultados de 2025. Nos primeiros nove meses do ano passado, o banco registou lucros de 728,2 milhões de euros, menos 6,4% em relação ao mesmo período de 2024, penalizado pela redução das taxas de juro. A margem financeira — que corresponde em grande medida à diferença entre os juros cobrados nos empréstimos e os juros pagos nos depósitos — teve um decréscimo de 17,3% (menos 215 milhões de euros) para 1,03 milhões de euros.

BCE decide taxas de juro

Esta quinta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) vai realizar a primeira reunião de política monetária de 2026, sendo esperado o anúncio da sua decisão e a conferência de imprensa com a presidente Christine Lagarde. A expectativa é de que o BCE não mexa nos juros diretores, com a taxa de referência a manter-se nos 2%.

Amazon apresenta resultados

A empresa tecnológica Amazon vai apresentar esta quinta-feira os resultados do quarto trimestre de 2025. No terceiro trimestre, a empresa atingiu lucros de 21,2 mil milhões, mais 38,6% em termos homólogos. As receitas da empresa de Jeff Bezos subiram 13%, para os 180,17 mil milhões de dólares, com a unidade de cloud a crescer 20,2%, em termos homólogos, para 33 mil milhões.

Ministério da Saúde reúne-se com FNAM

O Governo e a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) vão reunir-se esta quinta-feira pelas 16h00. No passado dia 9 de janeiro, assinaram um protocolo negocial que incide nos salários e condições de trabalho dos médicos. O protocolo foi assinado numa reunião com o Ministério da Saúde, a Administração Pública e as Entidades Públicas Empresariais da Saúde, na sequência da exigência da FNAM para o fim do bloqueio negocial e abertura imediata de negociações.

Prossegue julgamento da Operação Marquês

Pelas 9h30, retoma o julgamento da Operação Marquês. O antigo primeiro-ministro José Sócrates é o principal arguido deste processo que conta com 21 acusados de 117 crimes de corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal. Os arguidos respondem por crimes económico-financeiros, entre os quais corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal, relacionados sobretudo com três dossiês: o Grupo Lena, no qual se inclui o projeto do TGV; a antiga empresa de telecomunicações Portugal Telecom (PT); e o resort de Vale do Lobo, no Algarve, ao qual a Caixa Geral de Depósitos concedeu um crédito considerado ruinoso.

