Abono de família sobe 2,2% este ano. Veja aqui os novos montantes

O Governo decidiu atualizar os montantes mensais do abono de família em 2,2%, isto é, em linha com a média anual da inflação (sem habitação) registada no último ano. De acordo com a portaria que foi publicada esta quinta-feira em Diário da República, o valor previsto, por exemplo, para uma criança até três anos que se encaixe no primeiro escalão de rendimento passa de cerca de 187 euros para quase 191 euros. Os novos montantes serão pagos com retroativos a janeiro deste ano.

“A presente portaria procede à atualização anual dos valores das prestações familiares para o ano de 2026 em 2,2%, correspondente à variação média dos últimos 12 meses do índice de preços no consumidor (IPC), sem habitação, por referência ao mês de dezembro de 2025″, lê-se no diploma publicado esta manhã.

No caso das crianças até aos 36 meses que se encaixem no primeiro escalão de rendimentos (as famílias mais vulneráveis), o apoio mensal passa de 186,87 euros para 190,98 euros. Já as crianças e jovens com idade superior aos referidos três anos que se enquadrem nesse escalão passam a ter direito a 75,13 euros mensais (hoje, recebem 73,51 euros).

No caso das famílias que se enquadrem no segundo escalão, os valores mensais do abono de família passam a ser 161,65 euros para crianças até aos três anos (hoje, é de 158,17 euros) e de 75,13 euros para as crianças e jovens mais velhos (hoje, é de 73,51 euros).

Já ao terceiro escalão de rendimentos aplica-se o seguinte: 132,07 euros para crianças com idade igual ou inferior a 36 meses (hoje, 129,23 euros); 59,33 euros para crianças e jovens com idade superior a 36 meses e igual ou inferior a 72 meses (hoje, 58,05 euros); E 54,35 euros para crianças e jovens com idade superior a 72 meses (hoje, 53,18 euros).

E as famílias que se encaixem no quarto escalão de rendimentos? Neste caso, o apoio mensal passa a ser de 88,43 euros para crianças com idade igual ou inferior a 36 meses (estava em 86,53 euros), e de 44,77 euros para crianças e jovens com idade superior a 36 meses e igual ou inferior a 72 meses (estava em 43,81 euros).

Por outro lado, os montantes mensais do abono de família pré-natal passam para 190,98 euros para o primeiro escalão de rendimentos (hoje, 186,87 euros), 161,65 euros para o segundo escalão (hoje, 158,17 euros), 132,07 euros para o terceiro escalão (hoje, 129,23 euros) e para 88,43 euros para o quarto escalão de rendimentos (hoje, 86,53 euros).

As majorações previstas para as famílias numerosas e para as famílias monoparentais também são atualizadas em 2,2%, tal como a Garantia para a infância, cujo valor de referência passa para 1.528 euros.

“Procede-se também na mesma medida à da bonificação por deficiência, do subsídio por assistência de terceira pessoa e do subsídio de funeral”, enumera o Governo, na portaria.

No que diz respeito ao subsídio de funeral, o montante passa para 268,57 euros, correspondendo, assim, a 50% do Indexante dos Apoios Sociais (IAS).