Abreu Advogados assessora a Coralcompass na compra do Sport União Sintrense Futebol SAD

A equipa da Abreu envolvida na operação foi liderada por Fernando Veiga Gomes e contou com a participação de Hugo Teixeira, Inês Elói e Francisco Côrte Real.

A Abreu Advogados assessorou a Coralcompass na aquisição de uma participação de 75% no capital social do Sport União Sintrense Futebol SAD. A operação foi liderada por Fernando Veiga Gomes, com a participação de Hugo Teixeira, Inês Elói e Francisco Côrte Real.

“A transação marca a entrada de um novo investidor maioritário na sociedade desportiva, num processo orientado para o reforço da sua estrutura acionista e para a consolidação do projeto desportivo e organizacional associado ao clube“, revela a firma em comunicado.

A Abreu Advogados prestou assessoria em todas as fases da operação, incluindo a estruturação da transação, a negociação e elaboração da documentação contratual e o acompanhamento até à conclusão do processo, “assegurando o cumprimento das exigências legais aplicáveis, em particular nas áreas de direito societário e direito do desporto”.

