Anchorage Digital recebe investimento de 100 milhões da empresa com maior ‘stablecoin’ do mundo

O banco de criptomoedas Anchorage Digital, fundado pelo empreendedor português Diogo Mónica, anunciou esta quinta-feira que captou um investimento de 100 milhões de dólares (cerca de 85 milhões de euros). O financiamento adveio da norte-americana Tether, que emite a moeda virtual estável (stablecoin) mais conhecida do mundo.

O investimento da Tether, “a maior empresa do ecossistema de ativos digitais”, eleva a avaliação da Anchorage Digital para 4,2 mil milhões de dólares (aproximadamente 3,6 mil milhões de euros).

Para o cofundador e CEO da Anchorage Digital, Nathan McCauley, este investimento resulta de “anos de execução cuidadosa”. “É um forte sinal de convicção de um dos operadores mais escaláveis ​​e sofisticados do ecossistema de ativos digitais. Ao mesmo tempo, o lançamento da nossa primeira oferta pública de aquisição de ações para colaboradores permite-nos recompensar os ‘construtores’ que acreditaram desde o início”, acrescentou o gestor norte-americano, que está na liderança executiva da empresa fundada em 2017.

Já o CEO da Tether, Paolo Ardoino, optou por explicar que a sua empresa “existe para desafiar o status quo e construir infraestruturas globais para a liberdade”.

“O nosso investimento na Anchorage Digital reflete uma crença partilhada na importância de sistemas financeiros seguros, transparentes e resilientes. A Anchorage Digital estabeleceu o padrão para a infraestrutura institucional de ativos digitais e emissão de stablecoins nos Estados Unidos e temos o prazer de apoiar o seu crescimento contínuo”, referiu.

