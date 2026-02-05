Après-ski L’Abarset evolui em Grandvalira para um modelo que integra gastronomia e música

Esta aposta enquadra-se na transformação progressiva que está a ocorrer no modelo de lazer das estações de esqui de Espanha e da Europa, que já não se articula apenas em torno da prática desportiva, mas evolui para propostas experienciais em que a música, a gastronomia, a socialização e a conexão com o ambiente ganham peso.

Uma mudança, detalham desde L’Abarset, que responde a uma «nova procura do público», que já não procura apenas esquiar, mas «viver experiências completas e partilhadas». Neste contexto, o «après-ski» deixa de ser «um elemento acessório e torna-se uma das principais alavancas de atração dos destinos de neve, especialmente nos Pirenéus e no sul da Europa». Uma abordagem, acrescentam, que permite «prolongar a atividade do destino e gerar dinamismo social e cultural durante toda a temporada».

O caso do L’Abarset é um exemplo desta tendência, com um modelo que integra música, gastronomia e experiência como eixos centrais e que se consolidou como «ponto de encontro habitual durante o inverno».

Segundo explica Àlex Orué, responsável pelo L’Abarset de Ensisa, em El Tarter, «desde a sua conceção, o L’Abarset foi pensado como muito mais do que uma prolongação do dia de esqui», com o objetivo de criar «um centro onde a experiência de lazer de qualidade tivesse identidade própria». Nesse sentido, ele lembra que o projeto será redefinido a partir da temporada 2021-2022 para se tornar «um destino em si mesmo dentro de Grandvalira, e não apenas um complemento à atividade desportiva».

Nesse sentido, destaca que L’Abarset «não funciona como um complemento pontual do dia de esqui», mas «como um destino em si mesmo, com capacidade para atrair público local, nacional e internacional». Na temporada passada, o espaço ultrapassou os 100 000 visitantes e ampliou a sua atividade até bem entrada a primavera, favorecido pelas condições de neve e pela elevada afluência de público.

A MÚSICA COMO ELEMENTO DIFERENCIAL

Um dos fatores-chave nesta transformação é o papel da música. Num setor em que tradicionalmente teve um papel secundário, alguns projetos tornaram-na um elemento identitário, destacam. No caso do L’Abarset, «a programação musical internacional e as colaborações com propostas consolidadas do circuito cultural colocaram a música como um dos motores da experiência».

«A música é um dos eixos centrais da experiência L’Abarset», afirma Orué, que destaca uma programação «com DJs de primeira linha do panorama internacional» e colaborações com promotores como «Brunch Electronik» ou «Bresh», que «geram uma identidade sonora própria, reconhecível e coerente». Na sua opinião, esta aposta transforma cada dia «numa experiência emocional e sensorial completa».

Ao mesmo tempo, salientam que a evolução do lazer na neve também se reflete numa «nova forma de entender a gastronomia, dando lugar a propostas com identidade própria que permitem fidelizar o público e atrair novos clientes».

Neste âmbito, Orué sublinha que L’Abarset aposta numa «proposta cuidada em todos os detalhes» e numa oferta gastronómica própria, concebida como parte integrante da experiência, baseada «no produto local e sazonal numa cozinha de montanha contemporânea que combina tradição e modernidade».

Esta nova etapa que vive o «après-ski» incorpora, além disso, «uma maior sensibilidade para com o ambiente e a convivência com o território». A gestão de fluxos, horários e impacto acústico, bem como a coordenação com as instituições locais, fazem parte de um modelo de lazer «mais consciente e integrado».

PROTEGER O AMBIENTE

A integração respeitosa com o ambiente natural é uma parte essencial do projeto”, afirma Orué, que destaca as melhorias constantes nas instalações e a otimização acústica do recinto “para proteger o ambiente e oferecer uma experiência de qualidade”.

Olhando para o futuro, o responsável pelo L’Abarset considera que o «après-ski» evoluirá para propostas «cada vez mais imersivas e experienciais», com a música e a gastronomia como eixos centrais e espaços concebidos como ambientes «vivos, capazes de se transformar e gerar emoção».

Esta abordagem permite «consolidar projetos com percurso e antecipar o futuro de um setor que já não compete apenas na oferta desportiva, mas na sua capacidade de gerar experiências relevantes». «A chave estará em conceitos com identidade própria e narrativa clara, capazes de atrair tanto o esquiador como um público que procura lazer de qualidade na montanha, para além do desporto», conclui.

Assim, a tendência aponta para que, nos próximos anos, as estações que apostem neste modelo experiencial tenham «uma maior capacidade de atração e diversificação». E destacam que, neste caso particular, «L’Abarset se posicionou como uma das referências desta evolução, mostrando como o lazer nas montanhas pode ser reinventado sem perder a identidade».