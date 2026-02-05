ASTUCE Espanha comemora que mais de metade das comunidades autónomas oferecem TTFields a pacientes com glioblastoma recém-diagnosticado

A ASTUCE Espanha comemorou que comunidades como Andaluzia, País Basco, Catalunha, Comunidade de Madrid, Comunidade Valenciana, Galiza, Castela e Leão, Região de Múrcia, Aragão, Castela-La Mancha e Extremadura já implementaram efetivamente o acesso ao TTFields na saúde pública, permitindo que pacientes com glioblastoma recém-diagnosticado que atendam aos critérios clínicos recebam essa terapia inovadora.

No entanto, alerta que a implementação está a ser desigual e que existem regiões, como as Ilhas Baleares, onde os doentes estão a ser vítimas de um impasse administrativo.

O glioblastoma tem uma mediana de sobrevivência de apenas 14,6 meses com o tratamento padrão, que não tinha variado em mais de duas décadas até à chegada dos TTFields. Vários estudos clínicos demonstraram que a sua utilização combinada com quimioterapia de manutenção pode prolongar significativamente a sobrevivência sem prejudicar a qualidade de vida, razão pela qual esta terapia já faz parte do tratamento padrão noutros países, como é o caso da Alemanha, França, Japão ou Estados Unidos, e é recomendada por guias internacionais e nacionais, como os da NCCN e SEOM-GEINO.

A terapia de campos elétricos alternados (TTFields) foi incorporada ao Portfólio de Serviços Comuns do Sistema Nacional de Saúde em agosto de 2025 para pacientes com glioblastoma recém-diagnosticado, o que representou um passo decisivo para garantir a equidade no acesso a tratamentos que podem prolongar a sobrevivência de pacientes com o tumor cerebral primário mais agressivo e de pior prognóstico.

«Durante meses, a ASTUCE denunciou que o acesso à TTFields dependia do código postal. Hoje, podemos dizer que há comunidades que demonstraram que as coisas podem ser feitas bem e a tempo, e que já há pacientes a beneficiar disso», afirmou José Luis Mantas, presidente da ASTUCE Espanha. «A sua implantação nessas regiões demonstra que a sua aplicação é viável quando existem protocolos, instruções claras, comunicação e agilidade no processo administrativo», acrescenta, lembrando que «esta nova terapia prolonga a sobrevivência quando administrada no momento adequado, que é quando é prescrita, e não meses depois por culpa dos processos administrativos».

COMUNIDADES BLOQUEADAS

Apesar dos avanços registados nessas comunidades, a ASTUCE Espanha insiste que a implementação dos TTFields continua desigual no território nacional, o que continua a gerar situações de desigualdade entre pacientes com a mesma doença e as mesmas necessidades clínicas.

«A experiência destas comunidades demonstra que não estamos a falar de barreiras clínicas, mas sim de processos administrativos», sublinha Mantas. «Quando a administração e os centros hospitalares se coordenam, os pacientes têm acesso ao tratamento. Quando não o fazem, o tempo continua a correr contra eles.» É o caso das Ilhas Baleares que, após agilizar o tratamento para o primeiro paciente logo após a publicação da resolução ministerial em agosto, o acesso ao TTFields continua bloqueado por um impasse administrativo que impede que novos pacientes possam iniciar o tratamento, apesar de a terapia estar incluída na Carteira de Serviços do SNS.

«As Ilhas Baleares foram a primeira comunidade a implementar a resolução e, de facto, chegaram a ter o primeiro paciente tratado com TTFields em Espanha após a sua inclusão no SNS. No entanto, desde então, nenhum outro paciente conseguiu ter acesso. Encontramos pacientes que cumprem os critérios clínicos, mas que continuam à espera de autorizações que não chegam, sem uma explicação clara», explica o presidente da ASTUCE Espanha.

Nesse sentido, a associação lembra que, para poderem beneficiar dos TTFields, os pacientes devem estar em fase de quimioterapia de manutenção, o que faz com que qualquer atraso administrativo possa excluí-los definitivamente desta opção terapêutica. «O atraso não só está a comprometer os benefícios para os pacientes, uma vez que quanto mais cedo começarem, melhores serão os resultados, como também, se algum dos pacientes que está à espera terminar o seu último ciclo de quimioterapia, já não poderá iniciar a terapia de campos elétricos, que poderia prolongar a sua sobrevivência».

IMPLEMENTAÇÃO REAL E HOMOGÉNEA

A ASTUCE Spain apela às administrações regionais e às direções hospitalares para que garantam uma implementação homogénea e eficaz dos TTFields em todo o território nacional, com protocolos claros e conhecidos pelos profissionais de saúde.

«Não basta que uma inovação terapêutica seja aprovada no papel», conclui Mantas. «É essencial que chegue a tempo aos pacientes. Comemoramos os avanços, mas continuaremos vigilantes e a levantar a voz onde a burocracia continuar a colocar em risco a vida das pessoas».