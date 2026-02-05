BCE volta a congelar juros. Veja aqui as explicações de Christine Lagarde
Acompanhe em direto a conferência de imprensa da presidente do Banco Central Europeu.
O Banco Central Europeu deixou esta quinta-feira inalteradas as taxas de juro na Zona Euro pela quinta vez seguida. Veja aqui a conferência de imprensa da presidente do banco central, Christine Lagarde.
