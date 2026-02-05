Bitcoin afunda para menos de 70 mil dólares com “crise de fé”
Criptomoedas estão a registar quedas expressivas. A mais popular de todas já vale menos de 70 mil dólares, o valor mais baixo dos últimos 15 meses, antes da eleição de Donald Trump.
A bitcoin está a negociar abaixo dos 70 mil dólares esta quinta-feira, um nível que já não atingia há 15 meses, antes da eleição de Donald Trump, numa altura em que o sentimento de aversão ao risco tomou conta dos mercados em todo o lado.
A mais popular das criptomoedas acumula uma descida de 44% desde que atingiu o pico em outubro do ano passado. Esta quinta-feira atingiu os 69.633 dólares. “O mercado está a passar por uma ‘crise de fé'”, referiu Shiliang Tang, sócio-gerente da Monarq Asset Management, citado pela agência Bloomberg.
A pressão vendedora que tem varrido os mercados também está pressionar o mercado dos criptoativos. Recentemente, o conhecido investidor Michael Burry avisou que uma queda sustentada do preço da bitcoin poderia desencadear uma “espiral da mortal” que provocaria uma destruição massiva de valor.
Outras criptomoedas como a Ethereum, XRP e Solana também estão a registaram quedas expressivas. A Ethereum cai 6,25% para 2.065 dólares.
