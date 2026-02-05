Câmara de Alcácer do Sal adia eleições para 15 de fevereiro

A Câmara Municipal de Alcácer do Sal anunciou esta quinta-feira que adiou a realização da segunda volta das eleições presidenciais no concelho sadino. A nova data do ato eleitoral para escolher o próximo Presidente da República é o próximo dia 15 de fevereiro.

Entre os motivos apresentados pela autarquia do distrito de Setúbal para esta decisão está o facto de, até 8 de fevereiro, Alcácer do Sal se encontrar entre as dezenas de concelhos em situação de calamidade, decretada pelo Governo em Conselho de Ministros.

Além deste estado de alerta, a Câmara Municipal de Alcácer do Sal faz referência às “condições meteorológicas extremas”, que causaram “danos significativos” nas infraestruturas e condicionaram “de forma grave” a circulação da população e de mercadorias.

“Não temos condições para realizar eleições no próximo domingo. Temos muita gente que não consegue sequer sair de casa. Como é que íamos instalar mesas de voto? Como é que íamos fazer toda a logística sem nos podermos deslocar na cidade e nalgumas zonas do concelho?”, afirmou a presidente da Câmara de de Alcácer do Sal, Clarisse Campos, em declarações aos jornalistas.

Clarisse Campos adiantou que a Câmara Municipal tomou a decisão ainda esta quarta-feira logo depois de falar com todos os presidentes das suas juntas de freguesia.

Questionada sobre se haverá serviços mínimos, caso haja uma resposta negativa por parte da Comissão Nacional de Eleições (CNE), a autarca respondeu que irá “avaliar”, mas mostrou-se convicta de que a autoridade responsável pelos atos de recenseamento vai responder de forma positiva. “Se tiverem de necessidade venham ao terreno avaliar, mas não acredito que cheguemos a isso”, referiu Clarisse Campos.

Na lista de razões para avançar com o adiamento está também o corte das estradas que fazem a ligação até Santa Catarina, Casebres, Vale de Guizo, Torrão e São Romão do Sado devido a cheias ou derrocadas.

Em comunicado, a autarquia sadina para “a impossibilidade ou acesso condicionado a locais de voto, bem como perturbações nas redes de transporte, comunicações e fornecimento de serviços essenciais” e o “comprometimento das condições de segurança, igualdade e liberdade de participação dos cidadãos no ato eleitoral”.

“Atendendo ao caráter excecional e imprevisível dos acontecimentos ocorridos, não estando reunidas as condições mínimas para a realização normal e universal das eleições presidenciais no concelho de Alcácer do Sal, foi solicitado o seu adiamento”, conclui a câmara.