Câmara de Setúbal aprovou redução de 10 euros no Passe Navegante Municipal

A Câmara de Setúbal aprovou um acordo que garante uma redução de 10 euros na aquisição do Passe Navegante Municipal para residentes no concelho até ao final do ano de 2026, foi esta quinta-feira anunciado.

A proposta aprovada na quarta-feira em reunião de câmara estabelece um acordo entre o município, a Área Metropolitana de Lisboa (AML) e a Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), assegurando a articulação institucional necessária à aplicação da redução tarifária em títulos integrados no sistema metropolitano de transportes.

Segundo uma nota de imprensa da autarquia sadina, a formalização do acordo decorre de uma deliberação aprovada em 7 de janeiro, que instituiu um apoio municipal de 10 euros na aquisição de todas as modalidades do Passe Navegante Municipal.

O acordo define os termos de cooperação entre as entidades envolvidas, assegurando a operacionalização da redução tarifária nos pontos de venda da Carris Metropolitana, CP e de outros operadores.

A medida tem como objetivo incentivar a utilização do transporte público coletivo e promover uma mobilidade mais eficiente, inclusiva e acessível, com especial impacto junto de cidadãos com menores rendimentos e de grupos socialmente mais vulneráveis.

A proposta salienta ainda que o reforço da atratividade do transporte público face ao transporte individual contribui para a redução do congestionamento rodoviário, melhoria da fluidez do tráfego urbano e diminuição dos tempos médios de deslocação, com efeitos positivos na qualidade de vida da população.

O acordo terá ainda de ser ratificado pela Assembleia Municipal de Setúbal.