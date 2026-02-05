Cervejaria “La Sureña” chega a Lisboa e reforça a expansão da Restalia

Localizado numa zona central e acessível, o restaurante oferece um conceito que combina a autenticidade gastronómica do sul de Espanha com uma operação eficiente, concebendo a experiência para atrair tanto jovens profissionais como clientes corporativos.

O local, com 296 metros quadrados, dois andares, terraço e capacidade para 184 pessoas, reforça a estratégia de crescimento do grupo, que prevê duplicar a sua presença em Portugal até 2026, consolidando o país como mercado prioritário para a sua expansão.