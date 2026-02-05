Comissão fixa poupa milhares de euros na venda de casa

Vender casa pode ser um processo extremamente complicado para quem decide fazê-lo sozinho. Mas, mesmo quando se opta por recorrer a ajuda de um profissional, sobretudo através dos modelos tradicionais, o processo pode ser muito dispendioso para a maioria dos portugueses. A razão está na comissão que é exigida sobre o valor da venda que, na maioria das vezes, é de 5% nas principais imobiliárias em Portugal.

Este modelo levanta várias questões, a começar pela falta de proporcionalidade entre o serviço e o custo, a falta de transparência para o cliente e a dificuldade em perceber exatamente pelo que está a pagar. Será que faz sentido uma comissão à percentagem? Veja aqui este exemplo e tire as suas próprias conclusões.

Imobiliárias digitais: o modelo com comissão fixa que faz com que poupe

Muitas pessoas desistem de procurar ajuda de um profissional e optam por vender a casa sem apoio, devido ao valor elevado das comissões. No entanto, existe uma opção que essas pessoas desconhecem, que são as imobiliárias digitais, em que o modelo de negócio funciona através da tecnologia e de processos eficientes, centrados no cliente e na otimização de recursos.

O segredo está na automação e nos métodos de trabalho mais ágeis que permitem a estas empresas prestarem um serviço completo com menos custos operacionais. O resultado é uma comissão fixa, sem surpresas e mais transparente. A Listoo, por exemplo, pratica uma comissão fixa de 5000€ + IVA.

Perante este valor, é natural que surja a pergunta: “Como conseguem um preço tão baixo?”. Mas talvez a questão mais pertinente seja outra: “Por que razão continuam muitas imobiliárias a cobrar valores tão elevados?”

Além disso e com base nos dados disponíveis das imobiliárias tradicionais (imóveis em carteira e vendas), um especialista Listoo é três vezes mais eficiente do que um agente imobiliário tradicional.

Como funciona a Listoo?

O funcionamento de uma imobiliária digital tem dois grandes pilares: a tecnologia e o acompanhamento humano – uma coisa não funciona sem a outra. A comissão fixa é outra das características das imobiliárias digitais e, embora em Portugal este modelo seja recente, outros países já beneficiam, há vários anos, desta alternativa que permite uma grande poupança.

A Listoo é umas das imobiliárias pioneiras que optou por este modelo. A comissão fixa de 5000€ (+IVA) inclui o estudo de mercado para avaliar o imóvel, a divulgação do mesmo, a filtragem e qualificação dos contactos, acompanhamento processual, apoio jurídico e verificação de conformidades, gestão da documentação necessária, ajuda na negociação com potenciais compradores e elaboração do CPCV e da Escritura.

O processo é simples, mais rápido e transparente para o cliente, desde a avaliação do imóvel até à escritura.

O primeiro passo é a criação do anúncio do imóvel para a venda, onde terá de aceder à sua área pessoal na plataforma Listoo. Depois de confirmar as condições do serviço, segue-se o próximo passo, que é o apoio na documentação e nos contactos. Nesta fase, todos os contactos são filtrados e o vendedor apenas terá as pessoas realmente interessadas. O quarto passo diz respeito à gestão das visitas e das ofertas que é feita através de um sistema de calendarização ao qual tem acesso assim que alguém faz uma oferta. E no quinto passo, após realizar a venda, também pode contar com apoio jurídico no Contrato Promessa Compra e Venda e na posterior Escritura.

Durante todo este processo, a Listoo disponibiliza uma plataforma online gratuita, onde pode:

Organizar todos os documentos do imóvel num único local;

Utilizar um simulador para estimar o valor de mercado da casa;

Gerir fotos e textos do anúncio, que é automaticamente divulgado em 16 portais imobiliários, sem custos adicionais;

Controlar o agendamento de visitas ao imóvel;

Consultar o feedback e a avaliação de cada visita realizada;

Gerir e comparar propostas de compra dos interessados.

O futuro do setor imobiliário é digital

Num mercado imobiliário em constante transformação, o modelo digital afirma-se como uma solução mais justa, eficiente e transparente aos desafios da mediação imobiliária. Graças à integração da tecnologia em todas as etapas do processo, as imobiliárias digitais permitem ao cliente acompanhar a venda da sua casa em tempo real, compreender cada decisão e saber exatamente pelo que está a pagar. A centralização da informação, a automatização de tarefas, o acesso a dados e métricas e a comunicação clara entre todas as partes envolvidas reduzem a falta da transparência do setor.

Mais do que uma alternativa ao modelo clássico, a imobiliária digital coloca a transparência e a eficiência no centro da experiência de quem está a vender a sua casa.