Dower Law Firm e Telles na venda da Cerâmirupe à Vallis Capital Partners

A Vallis Capital Partners comprou a maioria do capital social da Cerâmirupe. A Dower Law Firm esteve do lado dos vendedores e a Telles dos compradores.

A Dower Law Firm assessorou os vendedores na venda da maioria do capital social da Cerâmirupe à Vallis Capital Partners. Já a Telles esteve do lado do comprador.

O investimento, financiado pelo Vallis Sustainable Investments II – Fundo de Capital de Risco Fechado, justificou-se pelo “sólido histórico de crescimento”, “forte orientação” para a exportação e “caráter pioneiro” em inovação e desenvolvimento, explicou a firma.

A equipa da Dower Law Firm envolvida na operação foi composta pelos advogados Eduardo Castro Marques e Cláudia Rodrigues Carvalho. “Tratou-se de uma transação complexa e estruturada, que demonstra o dinamismo e o valor estratégico da indústria cerâmica portuguesa”, sublinha o managing partner da Dower Eduardo Castro Marques.

Fundada e sediada em Alcobaça, a Cerâmirupe é uma empresa de referência no setor da cerâmica, dedicada à fabricação de artigos de ornamentação e de uso doméstico em porcelana, faiança e grés fino. A par da produção, a sociedade desenvolve serviços de apoio à indústria, incluindo inovação de produtos e processos industriais, e mantém atividade relevante no comércio a retalho – físico e online – de louças, cutelaria e artigos utilitários.

“Esta operação marca o início de uma nova fase de crescimento e reforço da competitividade da Cerâmirupe, permitindo-nos acelerar a inovação e expandir a nossa presença internacional, mantendo o compromisso com a qualidade e a excelência que caracterizam a empresa há décadas”, disse Rui Santos, CEO da Cerâmirupe.

