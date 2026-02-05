É oficial. Pieter Mulier é novo diretor criativo da Versace

O belga Pieter Mulier, antigo diretor criativo demissionário da Alaïa, vai ser o novo diretor criativo da Versace. A informação foi confirmada esta quinta-feira pela Versace. Substitui Dario Vitale, que ficou apenas nove meses à frente da casa italiana.

“A Versace e o Grupo Prada anunciam a nomeação de Pieter Mulier como chief creative officer, com efeitos a partir de 1 de julho de 2026. Esta escolha assinala o início de um novo capítulo para a marca”, publicou a marca na sua conta de Instagram.

O negócio da aquisição da marca italiana pela Prada ao grupo americano Capri foi concluído em dezembro de 2025. Desde então era esperada uma mudança na direção criativa da marca fundada por Gianni Versace.

O ‘mandato’ de Mulier na Versace começa no dia 1 de julho, após a saída de Dario Vitale.

Como recorda a marca italiana, Pieter Mulier tem moldado “estéticas distintas” das casas por onde tem passado. Primeiro a marca de Raf Simons, em 2002, e ao lado deste designer por vários projetos – Jil Sander (onde foi diretor de acessórios), Dior (na relação com o atelier), e Calvin Klein entre 2016 e 2018, altura em os caminhos de ambos se separam. Raf Simons junta-se à Prada, Pieter Mulier à Alaïa, detida pelo grupo Richemont.

