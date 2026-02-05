Figuras do setor literário e audiovisual debatem em «The Core» novas formas de contar histórias

A escola de formação audiovisual «The Core School», pertencente à Planeta Formación y Universidades, e a Divisão Editorial do Grupo Planeta, realizaram na última sexta-feira um encontro que reuniu figuras-chave do setor literário e audiovisual para debater as tendências narrativas atuais e a conexão da escrita com outros setores.

O evento contou com a presença de Alfonso Goizueta, finalista do Prémio Planeta 2023; Rubén Amón, jornalista e escritor, galardoado com o Prémio de Jornalismo Francisco Cerecedo em 2018; e Violeta Serrano, diretora do Mestrado em Escrita e Indústria Literária da «The Core». Todos concordaram com a relevância da literatura como base criativa e com a sua capacidade de impulsionar outros domínios, como o audiovisual, a comunicação ou as novas plataformas de conteúdo.

Durante a abertura da sessão, Mercedes Agüero, reitora do ‘The Core’, destacou que “formar novos criadores implica não só ensinar técnicas narrativas, mas também ajudá-los a compreender a indústria, os processos editoriais e a relação da literatura com outros setores”. E acrescentou, em relação a encontros como o realizado, que “eles permitem construir pontes entre autores consagrados, profissionais do setor e as novas gerações de escritores”.

Por sua vez, Alfonso Goizueta destacou que «um escritor que não lê não pode ser escritor». «A construção da ficção requer aprendizagem, leitura atenta», sublinhou. Entretanto, Rubén Amón destacou as dificuldades do mercado editorial e comentou que «em Espanha são publicados quase 100 000 títulos por ano e apenas 0,1% ultrapassam os 3000 exemplares».

Da mesma forma, Violeta Serrano afirmou que, «em princípio, todos os seres humanos têm capacidades criativas», salientando que «a técnica prática sempre pode ser ensinada».

De acordo com dados do Ministério da Cultura e da Comissão Europeia, as indústrias culturais e criativas já geram mais de 750 000 empregos em Espanha e cerca de 8 milhões na União Europeia, consolidando-se como uma saída profissional real. Além disso, o III Relatório do Setor Audiovisual da Espanha destaca que o boom da produção audiovisual e das plataformas digitais impulsionou a procura por perfis formados no desenvolvimento de histórias, roteiros e criação de propriedade intelectual, reforçando o valor da escrita como competência-chave em diversos setores.

Esta iniciativa faz parte da estratégia do «The Core» para «impulsionar espaços de reflexão e diálogo entre os novos criadores e a indústria cultural, reforçando o seu compromisso com uma formação ligada à realidade profissional e aos desafios atuais do setor».