Sociedades

Garrigues tem dois novos sócios em Portugal

André de Oliveira Correia, da área de Laboral do escritório do Porto, e Ricardo Grilo, da mesma área mas do escritório de Lisboa, foram promovidos a sócios de quota da Garrigues.

A Garrigues promoveu 16 advogados a sócios de quota, dos quais dois em Portugal: André de Oliveira Correia, da área de Laboral do escritório do Porto, e Ricardo Grilo, da mesma área mas do escritório de Lisboa.

“Estas nomeações, que abrangem cinco áreas de prática e nove escritórios, reforçam o compromisso da Garrigues com a valorização do talento interno e com o equilíbrio geracional: cerca de 60% dos atuais sócios da firma resultam de promoções internas realizadas nos últimos 15 anos“, refere o escritório em comunicado.

Paralelamente, a Garrigues promoveu outros 133 profissionais nas diferentes etapas da carreira.

