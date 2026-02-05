Sociedade

Governo prolonga situação de calamidade até 15 de fevereiro

"Sabemos que ainda teremos uma situação difícil", disse o primeiro-ministro. Zonas com maior risco de cheias estão em situação de contingência.

O Governo prolongou a situação de calamidade até ao próximo dia 15 de fevereiro, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro. “Sabemos que ainda teremos uma situação difícil que vai prolongar as condições que justificaram precisamente esta situação de calamidade”, justificou Luís Montenegro, num briefing após o Conselho de Ministros.

O Executivo decretou ainda a situação de contingência nas zonas com risco maior em termos de inundações.

Garantimos assim, de facto, a mobilização de todos os meios da Proteção Civil, dos bombeiros, dos militares, das forças de segurança, dos departamentos de saúde, de Segurança Social, de apoio psicológico, dos sapadores florestais e das autarquias locais. Só juntos, com um contributo que tem sido inexcedível, é possível enfrentar uma adversidade como aquela que temos pela frente”, afirmou Luís Montenegro.

Inicialmente, a situação de calamidade estava prevista até às 23h59 do dia 8 de fevereiro de 2026 devido às persistentes necessidades de assistência às populações e continuidade de condições climatéricas muito adversas nos próximos dias, incluindo o risco extremo de cheias. “Sabemos que são dias de socorro, de emergência, mas também são dias de lançamento rápido da reconstrução e da recuperação”, frisou o chefe de Governo, em declarações ao país a partir do Palacete de São Bento, em Lisboa.

O Governo começou por decretar situação de calamidade em Portugal entre 28 de janeiro e 1 de fevereiro para cerca de 60 municípios, tendo depois estendido até 8 de fevereiro para 68 concelhos.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Governo prolonga situação de calamidade até 15 de fevereiro

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Depressão Leonardo. Proteção Civil alerta para inundações

Lusa,

A partir desta quarta à tarde espera-se chuva forte e persistente, vento forte com rajadas até 75 quilómetros por hora no litoral a sul do Cabo Mondego.