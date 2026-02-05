Grupo Azevedos celebra 250 anos com rebranding

“Pretendíamos que a nova marca representasse a evolução do Grupo Azevedos, mas sempre respeitando os seus princípios e valores”, explica Miguel Reis, diretor criativo da Shift, agência de branding.

O Grupo Azevedos, produtor de medicamentos português, mudou o seu branding no contexto da celebração dos 250 anos da marca. A Shift foi a agência responsável pelo processo.

“Pretendíamos que a nova marca representasse a evolução do Grupo Azevedos, mas sempre respeitando os seus princípios e valores”, explica Miguel Reis, diretor criativo da Shift, citado em comunicado. “Por isso, o rebranding procurou reforçar o avanço tecnológico e o dinamismo que caracteriza a atividade e a cultura do Grupo e, ao mesmo tempo, clarificar o seu posicionamento e facilitar a associação do público ao negócio”, acrescenta o responsável.

Frederico Miranda, administrador do Grupo Azevedos, sublinha que “com 250 anos de história, este projeto marcou uma evolução importante na forma como o Grupo Azevedos se apresenta. A Shift conseguiu transformar o nosso legado numa marca preparada para o futuro, unindo história e visão contemporânea numa identidade mais clara, coerente e alinhada com a ambição do Grupo”.

O rebranding pretende projetar “uma presença mais sólida, internacional e tecnologicamente preparada para o futuro”. A nova identidade preserva elementos reconhecíveis da marca anterior, nomeadamente a tipografia sólida, “que continua a transmitir estabilidade e confiança”.

O traço horizontal integrado no nome funciona como um elemento simbólico de ligação entre passado e futuro, “traduzindo a longevidade do Grupo Azevedos e o dinamismo da sua atenção”. “Este traço representa, também, as relações fortes e duradouras construídas ao longo dos anos”, explica a Shift. Na paleta cromática, predominam o azul e o amarelo, “assegurando a continuidade da identidade das embalagens de medicamentos genéricos, amplamente reconhecidos no mercado”.

“Mais do que uma atualização para que a linguagem visual se torne mais contemporânea, evidenciando a ligação entre herança e modernidade, este rebranding afirma-se como uma ferramenta estratégica para valorizar o posicionamento do grupo“, conclui a Shift.