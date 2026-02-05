Indra afirma que a análise da integração da Escribano “segue o seu curso” e descarta a saída do seu presidente

A Indra enviou um comunicado à CNMV (Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários) em que dá por certo que a possível fusão com a Escribano continua em pé, após informações publicadas esta semana que apontam para um pedido da Moncloa para que as negociações sejam paralisadas devido ao conflito de interesses do presidente, Ángel Escribano, que é proprietário, juntamente com o seu irmão, da empresa que pretende absorver a Indra.

Ao mesmo tempo que comunicava à CNMV, a Indra divulgou um comunicado de imprensa no qual também se pronuncia sobre as notícias que indicam que o Governo teria pedido a Ángel Escribano que renunciasse ao cargo por esta mesma questão.

Depois de negar num comunicado enviado à Bloomberg que alguém lhe tenha pedido para se demitir, o presidente afirmou no comunicado a todos os meios de comunicação que reafirma a sua «determinação em continuar a trabalhar na construção de uma Indra mais forte e sólida, com resultados, carteira e posição financeira que avalizam o rumo seguido e o total apoio do conselho de administração e dos seus acionistas».

Além disso, ele destacou que continua «focado no desenvolvimento do plano estratégico da Indra, trabalhando ativamente na identificação e construção de alianças industriais e tecnológicas que reforcem o crescimento, a capacidade industrial e a criação de valor a longo prazo do grupo».

«Há algumas semanas, Ángel Escribano completou um ano como presidente da Indra e, nestes meses, avançou decididamente no cumprimento do estabelecido no plano estratégico ‘Leading the Future’, aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas e pelo conselho de administração. Este é o compromisso do Grupo Indra: construir capacidades industriais, fortalecer o ecossistema espanhol e criar valor sustentável para os acionistas e para a Espanha”, conclui o comunicado.