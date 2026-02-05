Inflação nos 1,7%? “Não podemos ficar reféns de uma só leitura”, diz Lagarde, confiante na meta de 2% a médio prazo

⚡ ECO Fast A inflação na Zona Euro registou uma subida de 1,7% em janeiro, permanecendo abaixo da meta de 2% do Banco Central Europeu.

Christine Lagarde afirmou que a decisão unânime do BCE de manter as taxas de juro inalteradas reflete a confiança na recuperação da inflação a médio prazo.

O BCE prevê que a inflação permaneça abaixo da meta este ano, mas acredita que a situação irá melhorar em 2027 e 2028.

Os dados da inflação na Zona Euro de janeiro atraíram atenções, com os preços a subirem 1,7%, abaixo da meta de 2% do Banco Central Europeu. Será que poderiam obrigar o banco central a antecipar um corte no custo do euro e abandonar a pausa que está a fazer no seu bom lugar? Não, disse esta quinta-feira a presidente da instituição, primeiro com uma decisão unânime do Conselho em manter as taxas de juro inalteradas pela quinta vez seguida, e depois com uma explicação clara na conferência de imprensa.

“Eu diria, sem dúvida, que estamos num bom lugar e que a inflação está num bom lugar“, afirmou Christine Lagarde. “Agora, duas palavras de explicação, porque alguns de vocês podem estar fixados nos dados de janeiro, e eu gostaria de lembrar que a nossa boa posição é um fator que depende da nossa convicção de que atingiremos a nossa meta de médio prazo de 2%”.

A taxa de inflação homóloga da Zona Euro terá atingido os 1,7% em janeiro, desacelerando 0,3 pontos percentuais face aos 2% registados no último mês de 2025, segundo a primeira estimativa do Eurostat divulgada esta quarta-feira. A confirmar-se, significa que está agora três décimas abaixo da meta do BCE.

“E não podemos ficar reféns de um único dado, não podemos ficar reféns de uma única leitura da inflação, que está sujeita a variações nos próximos meses”, adiantou Lagarde. “Se olharmos para os 1,7%, há várias causas e, na declaração de política monetária, temos muito cuidado em dizer o que subiu, o que desceu, temos um pouco mais de uma categoria em relação às outras, e, como resultado disso, temos esta leitura específica”.

Explicou que algumas razões para a desaceleração da inflação “são idiossincráticas e irão desaparecer“, adiantando que há uma componente significativa da energia que é um fator base dos custos do ano passado.

“Mas é também um facto que a inflação está a descer de forma gradual para a nossa meta e vemos o nosso alvo no médio prazo“, sublinhou, acrescentando que esse alvo será atingido em 2027 em 2028. Lagarde recordou até que o BCE já há algum tempo prevê um undershoot da inflação, ou seja, que fique abaixo da meta, este ano.

De olho no dólar

O outro fator apontado como capaz de forçar o BCE a alterar a política monetária é a apreciação do euro face ao dólar, fruto de incerteza geopolítica e comercial. Lagarde aproveitou a primeira pergunta da conferência de imprensa em Frankfurt para esclarecer o contexto.

“Gostaria apenas de lembrar, e isto não será surpresa, que não definimos uma meta cambial em termos de política monetária, mas também reconhecemos que é importante para as perspetivas de crescimento e inflação”, disse. “Por isso, acompanhamos sempre de perto a evolução da taxa de câmbio e o Conselho do BCE discutiu hoje esta questão”.

Explicou que o que BCE observa coletivamente “é que o dólar se desvalorizou significativamente em relação ao euro, mas não nos últimos dias, e sim desde março de 2025”

“Concluímos que o impacto da valorização da taxa de câmbio desde o ano passado está incorporado na nossa base de referência, mas, como disse, monitorizamos sempre se esse impacto está a ser transmitido“, adiantou, recordando ainda que no período desde março o câmbio tem negociado num intervalo “está muito em linha do que tem sido a média desde a criação do euro“.