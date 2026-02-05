Instituto Coordenadas destaca as entidades que impulsionam o avanço oncológico em Espanha

O relatório do ICGEA reconhece o papel transformador de hospitais, centros de investigação, indústria farmacêutica, clínicas especializadas e organizações de doentes que, a partir de diferentes áreas, impulsionam uma nova etapa na prevenção, tratamento e atendimento integral do cancro, marcada pela inovação, medicina de precisão e terapias mais avançadas.

«O avanço na oncologia já não depende de um único interveniente», afirma o vice-presidente executivo do ICGEA, Jesús Sánchez Lambás, que sublinha que o progresso real ocorre «quando convergem a indústria farmacêutica, os hospitais de referência, os centros de investigação e um sistema de saúde público-privado capaz de integrar a inovação de forma eficiente e equitativa».

CENTROS DE INVESTIGAÇÃO

No âmbito dos centros de investigação e hospitais, o ICGEA destaca o Comprehensive Cancer Center do Hospital Universitário Fundación Jiménez Díaz, dirigido pelo Dr. Jesús García-Foncillas, como modelo de referência na transposição da oncologia de precisão para a prática clínica; ao Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), pelos avanços no cancro do pâncreas impulsionados pela equipa liderada por Mariano Barbacid; e ao Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, pela sua liderança internacional em cancros hematológicos e terapias celulares e genéticas.

A análise também destaca a contribuição do Hospital Universitário La Paz, primeiro centro público de Madrid com uma consulta específica de saúde ambiental para crianças com cancro; do Instituto de Oncologia Vall d’Hebron (VHIO), dirigido pelo Dr. Josep Tabernero, como um dos principais pólos oncológicos do sul da Europa; do Clinic Barcelona Comprehensive Cancer (4CB), impulsionado pelo Hospital Clínic, pelo IDIBAPS e pela Universidade de Barcelona; e do Hospital Universitário 12 de Outubro, referência nacional na aplicação de terapias celulares avançadas como CAR-T, sob a direção do Dr. Joaquín Martínez López.

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

No âmbito da indústria farmacêutica, o ICGEA destaca o papel da Novartis, com uma aposta sustentada na medicina de precisão e a introdução em Espanha da primeira terapia com radioligantes para o cancro da próstata metastático; da BeOne Medicines, pelo seu rápido crescimento e posicionamento em cancros hematológicos, especialmente na leucemia linfocítica crónica, e tumores sólidos, como o cancro do pulmão não microcítico, entre outros; da AstraZeneca, que transformou a Espanha num país-chave para a sua estratégia global em oncologia a partir do seu centro em Barcelona; e da Bayer, com uma estratégia centrada em redefinir a abordagem do cancro da próstata através da medicina de precisão e do diagnóstico avançado.

TERAPIAS

O relatório reconhece igualmente a contribuição da Gilead Sciences, pela sua liderança em terapias celulares CAR-T e novas opções no cancro da mama metastático, um dos mais agressivos que existem. E também da Novocure, pela terapia com campos elétricos (TTFields), uma inovação disruptiva em tumores de mau prognóstico, como o glioblastoma, que faz parte do portfólio de serviços do Sistema Nacional de Saúde desde agosto de 2025 para pacientes recém-diagnosticados e que já é oferecida por muitas comunidades autónomas.

ESPECIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA

No âmbito da alta especialização e qualidade de vida, o ICGEA destaca o Centro de Protonterapia Fundación Jiménez Díaz, pioneiro na incorporação desta tecnologia no sistema de saúde privado; o MD Anderson Cancer Center Madrid, integrado na rede internacional do centro de Houston e referência em ensaios clínicos em fases iniciais; a Clínica Universidad de Navarra, com serviços essenciais em protonterapia, imunoterapia e medicina personalizada.

De forma ainda mais especializada, destaca-se a Clínica Dermatológica Internacional, dirigida pelo Dr. Ricardo Ruiz, como referência em dermatologia oncológica com um modelo especializado centrado no diagnóstico precoce e no tratamento integral do cancro da pele; e também o IVI, pelo desenvolvimento de um modelo específico de oncologia reprodutiva orientado para a preservação da fertilidade em homens e mulheres que estão a passar ou passaram por processos oncológicos. De facto, há alguns meses, oferecem cinco anos de manutenção gratuita de óvulos ou sémen para pacientes com cancro.

A análise do Instituto Coordenadas também destaca o papel essencial que as organizações de pacientes e as fundações desempenham na humanização da abordagem oncológica e no impulso à investigação. Nesse sentido, destaca-se o trabalho do Grupo Espanhol de Pacientes com Cancro (GEPAC), presidido por Begoña Barragán; da Associação Espanhola contra o Cancro (AECC), pela sua atuação integral na prevenção, investigação e acompanhamento; e da Fundação CRIS contra o Cancro, como referência no financiamento da investigação oncológica translacional e clínica em hospitais públicos.

De acordo com o ICGEA, a consolidação deste ecossistema colaborativo será fundamental para transformar a inovação científica em benefícios reais e sustentáveis para os doentes e reforçar a liderança da Espanha em oncologia nos próximos anos.