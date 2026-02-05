Jornalistas despedidos do Washington Post somam mais de 321 mil dólares em donativos

Os jornalistas que foram despedidos do Washington Post estão a arrecadar donativos através de uma página do GoFundMe. O jornal de Jeff Bezos anunciou o despedimento de 30% da força de trabalho.

Mais de 2,7 mil pessoas já doaram um total de 321.864 dólares, à hora de escrita deste artigo, dirigidos aos mais de 300 jornalistas que vão ser despedidos do jornal norte-americano The Washington Post. O jornal detido por Jeff Bezos, fundador da Amazon, anunciou na quarta-feira que iria despedir cerca de 30% da sua força de trabalho, impactando a cobertura desportiva, local, internacional e a área comercial.

A angariação de donativos, através de uma página de GoFundMe, tinha originalmente como objetivo angariar apenas 28 mil dólares. Com a marca a ser amplamente atingida nas primeiras horas, o objetivo foi redefinido para os 350 mil dólares.

“Este tem sido um dia incrivelmente difícil no The Post e, na maior parte das vezes, faltam-nos as palavras. No entanto, estamos profundamente sensibilizados com a vaga de apoio que temos recebido. Grande parte destes acontecimentos — a perda dos nossos colegas e as decisões tomadas por esta empresa — parece escapar ao nosso controlo e ultrapassa largamente o cenário para o qual julgávamos estar preparados. A necessidade é, também ela, sem precedentes, e a escala da situação é difícil de mensurar” escreveu, numa mensagem da página, Rachel Siegel, jornalista do The Washington Post e organizadora da angariação, em conjunto com o sindicato da redação.

“Manteremos esta angariação de fundos ativa, pelo menos, durante os próximos dias. Apelamos a que continuem a contribuir, caso tenham possibilidade de o fazer. Estes fundos irão ajudar, literalmente, centenas de colegas que enfrentam o desemprego súbito, custos de mudanças, despesas de vistos, apoio à infância, cuidados de saúde, alimentação e outras necessidades urgentes“, conclui ainda.

Os maiores donativos individuais até agora arrecadados foram no valor de 10 mil dólares, um anónimo e outro de Kara Swisher, jornalista de tecnologia que já fez parte da redação do jornal. A jornalista tem tentado nos últimos anos comprar o The Washington Post a Jeff Bezos.

De acordo com o Business Insider, o pacote de indemnizações apresentado aos jornalistas inclui a manutenção do salário até 10 de abril e um mínimo de quatro semanas de indemnização por rescisão contratual. Os trabalhadores que estãona empresa há três anos ou mais anos receberão duas semanas adicionais de indemnização por cada um desses anos, até um limite de 45 semanas de salário.

A mesma publicação aponta que a rapidez na arrecadação de fundos é um caso atípico tendo em conta os resultados de outras campanhas no setor, aquando de demissões. Os colaboradores da Vox Media arrecadaram cerca de 7 mil dólares em janeiro. Já os da Teen Vogue angariaram 41 mil dólares, depois de serem demitidos em novembro.

Em termos comparativos, a campanha “Não Fechem os Olhos”, promovida pelos jornalistas da Visão para comprar o título, arrecadou até este momento mais de 253 mil euros.