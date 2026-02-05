Lusitania Seguros regista 2500 ocorrências com passagem de várias tempestades

Com o país a ser assolado por diversas tempestades, primeiro a depressão Kristin e agora pela passagem da depressão Leonardo, são várias as pessoas que ativam as suas coberturas de sinistros. De acordo com informação avançada pela Lusitania Seguros, a seguradora já registou “até ao momento 2.500 ocorrências”, disse fonte oficial ao ECOseguros.

Para lidar com a devastação das várias depressões que já provocaram a morte a pelo menos dez pessoas, de acordo com dados avançados pela Lusa, várias seguradoras, como a Fidelidade, Ageas, Generali Tranquilidade e a Mudum Seguros, têm acionado medidas para responder à quantidade avultada de sinistros.

Também a Lusitania não é exceção. A seguradora reabriu o Espaço Agentes Leiria, em horário alargado entre as 08:45 e as 18:45, sem interrupção para almoço, que está localizado na avenida D. João III. A empresa está também a aceitar participações de sinistro enviadas por telefone, e-mail ou através dos mediadores, “de forma excecional e devido às dificuldades de comunicação”.

A Lusitania ativou ainda um alargamento excecional da cobertura de Quebra Isolada de Vidros, aplicada a apólices de automóvel individual e apólices de frotas, no entanto, a reparação ou substituição tem de ser efetuada na rede de vidros da seguradora e cobrindo apenas danos provocados por fenómenos da natureza que tenham acontecido nos dias 28, 29 e 30 de janeiro de 2026.

Algumas das zonas do país mais afetadas foram Leiria, Coimbra e Santarém, tendo o Governo decretado situação de calamidade no dia 29 de janeiro. A Agência Portuguesa do Ambiente e a ministra do Ambiente pediram às populações que sigam as instruções da Proteção Civil, visto que mais de 30 localidades estão sob elevado risco de inundações com a passagem da depressão Leonardo.

A seguradora Lusitania integra o Grupo Montepio Associação Mutualista, e possui atualmente uma quota de mercado de 2,5%, de acordo com dados tratados pelo ECOseguros. Recentemente, Virgílio Lima, presidente da Associação Mutualista Montepio Geral admitiu em entrevista ao ECO a possibilidade de venda da participação maioritária na companhia seguradora.