Mais de mil médicos e enfermeiros reformaram-se do SNS em 2025

No final do ano de 2025, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) contava com 154.977 profissionais nas 12 carreiras que o integram, mais 2,6% do que em 2024 e o maior número da última década. Segundo a Administração Central dos Sistemas de Saúde (ACSS), o último ano foi também aquele em que o SNS contabilizou mais médicos especialistas (22.161, mais 2% face a 2024) e mais enfermeiros (52.946, mais 2,5% face a 2024).

Contudo, ainda que estes números revelem uma “tendência positiva do aumento de recursos humanos no SNS”, os bastonários das ordens dos médicos e dos enfermeiros não fazem a mesma leitura, chamando a atenção para o facto de, no mesmo ano, se terem reformado 570 médicos especialistas e 541 enfermeiros, segundo avança o Diário de Notícias (acesso pago) esta quinta-feira.

“O impacto será brutal”, defendem ambos. Não só porque há “1,6 milhões de utentes sem médico de família”, mas também porque a população é “cada vez mais envelhecida e a necessitar cada vez mais de cuidados”, argumenta o bastonário dos médicos, Carlos Cortes. Luís Filipe Barreira lembra que “já em 2023 os números do Ministério da Saúde indicavam que faltavam 14 mil enfermeiros no SNS”. “Se as reformas estão a aumentar e não se substituem os que saem, é claro que quem fica tem mais trabalho, fica sobrecarregado e mais rapidamente atinge a exaustão, o que terá naturalmente impacto nos cuidados“, acrescenta.