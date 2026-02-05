Mediação

MDS reforça operações em Espanha com novas contratações

  • ECO Seguros
  • 18:27

A corretora reforçou a equipa em Espanha com quatro novas nomeações, apostando em áreas como benefícios para colaboradores, seguros marítimos e de caução.

A corretora portuguesa MDS está a reforçar as suas operações em Espanha com novas contratações. José Antonio Heredia é o novo Diretor de Employee Benefits e Manuel Lezama Leguizamón o novo Diretor de Negócio Marítimo.

Manuel Lezama Leguizamón, com Carlota Alba, o CEO Álvaro Mengotti, Santiago Mufarech, e José Antonio Heredia da MDS.

As novas nomeações surgem no âmbito da estratégia de crescimento sustentado e especialização do grupo. Além dos dois diretores, juntam-se à equipa Santiago Mufarech, como gestor de conta da Unidade de Marítimo, e Carlota Alba, como gestora de conta da Unidade de Caução, com o objetivo de reforçar a capacidade operacional e o serviço ao cliente.

Heredia chega com um currículo construído em players como Howden, March RS e seguradoras de saúde como Asisa, enquanto Leguizamón traz experiência internacional da Generali, onde coordenou operações marítimas e de aviação para o Mediterrâneo e América Latina, e irá reportar a Adrián Larrondo, Managing Director do Negócio Marítimo da MDS.

Álvaro Mengotti, CEO da MDS Espanha, afirmou que “com estas novas incorporações, a MDS continua a consolidar o seu crescimento ibérico através de uma estratégia baseada na especialização, no reforço da equipa e na ampliação de capacidades em áreas-chave, consolidando a sua posição como parceiro de referência na gestão integral de riscos e seguros para empresas que operam em ambientes cada vez mais exigentes e globais”.

