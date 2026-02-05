Nova spin-off da UMinho ajuda agricultores a antecipar riscos
A nova solução preventiva e sustentável, através da análise dos microbiomas, permite otimizar a produção agrícola e preservar o ambiente.
Uma nova spin-off da Universidade do Minho (UMinho) desenvolveu uma tecnologia que vai permitir aos agricultores anteciparem desequilíbrios ecológicos e evitarem perdas nas colheitas. O projeto chama-se “PRETECHT” e tem aplicações em setores como agricultura de precisão, agroalimentar, ambiente e pesquisa científica.
A tecnologia foi desenvolvida por Joana Castro, perita em biologia molecular e ciência de dados, com a parceria na gestão de Carlos Pinto, engenheiro florestal e gestor de projetos.
Esta nova solução de apoio à decisão agrícola “analisa, de forma integrada, os microbiomas dos ecossistemas, usando sequenciação genómica de última geração, bioinformática e inteligência artificial”, detalha a universidade minhota num comunicado.
Para o pró-reitor para a Inovação, Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento, Raúl Fangueiro, “este é um excelente exemplo da capacidade da academia em transformar investigação de excelência em soluções que têm impacto real na economia e na sociedade”.
