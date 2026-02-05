Prata tomba 10,5% e ouro desliza 1% com recuperação do dólar num mercado nervoso

Os preços do ouro e da prata caem esta quinta-feira com o avanço do dólar para máximos de quase duas semanas e sinais de abrandamento das tensões comerciais entre os EUA e a China a exercerem ainda mais pressão sobre os metais preciosos.

A prata afunda 10,49%, para 78,92 a onça. Na semana passada, o metal precioso atingiu um recorde de 121,64 por onça.

O preço do ouro cai 1% para 4.913 dólares por onça, às 6h58, recuando da máximos de quase uma semana atingidos no início da sessão. Os futuros do ouro nos EUA para entrega em abril descem 1,9%, para 4.855,60 dólares por onça.

“O dólar ganhou um novo fôlego com a nomeação de (Kevin) Warsh (como presidente da Reserva Federal), e a moeda tem conseguido continuar a progredir… os traders estão mais cautelosos agora em relação ao ouro, tendo em conta a extrema volatilidade recente”, afirmou Tim Waterer, analista-chefe de negociação da KCM, à Reuters.

O dólar subiu para máximos de quase duas semanas na quinta-feira, tornando o ouro cotado em dólares mais caro para os detentores de outras moedas.

“O sentimento tornou-se pessimista na maioria das classes de ativos, incluindo metais preciosos, criptomoedas e ações regionais, com perdas que se alimentam mutuamente e criam um ciclo vicioso de retroalimentação num contexto à baixa liquidez do mercado”, disse Christopher Wong, estrategista do OCBC, também à Reuters.