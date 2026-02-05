Presidente da República promulga reestruturação da ACT e do IGFSS
Chefe de Estado deixa nota, no caso da ACT, que o "concreto impacto para os trabalhadores" só possa ser avaliado "com a publicação da regulamentação anunciada".
O Presidente da República promulgou hoje dois diplomas relativos à reestruturação do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).
Numa nota divulgada hoje no site da Presidência da República, o Chefe de Estado adianta que “promulgou o diploma do Governo que reestrutura o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social”, tendo ainda sinalizado a “abertura, embora tímida” do executivo para “considerar uma eventual futura simplificação e harmonização no âmbito da arrecadação de receitas e da cobrança de dívidas, reduzindo os custos de contexto para os cidadãos e as empresas”.
O Presidente da República revela ainda que “promulgou o diploma do Governo que reestrutura a Autoridade para as Condições de Trabalho”, ainda que neste caso, sublinhe, que o “concreto impacto para os trabalhadores” só possa ser avaliado “com a publicação da regulamentação anunciada”.
