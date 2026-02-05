Pressionada por tarifas e gastos em marketing, Estée Lauder prevê queda nos resultados

A Estée Lauder, detentora de marcas como Clinique e M.A.C, espera uma quebra de resultados no terceiro trimestre de 2025.

A empresa previu esta quinta-feira vendas e lucros anuais ligeiramente abaixo das estimativas, de acordo com a Reuters, enquanto aumenta o investimento em marketing (e reposiciona as suas marcas) e sofre as pressões relacionadas com tarifas. A Estée Lauder reiterou a previsão de um impacto de 100 milhões de dólares das tarifas no lucro anual na segunda metade do ano.

De acordo com a Reuters, “a empresa tem acelerado novos lançamentos, acrescentando patamares de preços de luxo e reforçado a inovação e o marketing no âmbito da estratégia “Beauty Reimagined” do CEO Stéphane de La Faverie”. As vendas na China e Europa cresceram, mas no continente americano o consumo é cauteloso.