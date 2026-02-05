Primeira fábrica de IA para a indústria na Europa entra oficialmente em funcionamento em Munique

A fábrica de IA foi construída ao longo dos últimos seis meses em colaboração com a Nvidia e o parceiro de centros de dados Polarise. Com isso, a Deutsche Telekom disponibiliza a empresas, instituições de investigação e ao setor público na Alemanha e na Europa uma capacidade de computação soberana e de alto desempenho para inteligência artificial (IA).

Com a criação da fábrica de IA no Tucherpark, em Munique, surge um novo centro de IA na Alemanha. Várias empresas já estão a utilizar estas capacidades de computação. Alguns exemplos são o fornecedor com sede em Munique Agile Robots, que combina inteligência artificial e robótica e transfere a sua base de IA para a Industrial AI Cloud, e a PhysicsX, uma empresa especializada em simulação técnica para reduzir os tempos de desenvolvimento de produtos e componentes. A fábrica de IA já opera a mais de um terço da sua capacidade com clientes existentes.

«Muitos podem falar, mas a Deutsche Telekom é quem age», sublinha Tim Höttges, CEO da Deutsche Telekom. «Estamos a investir em IA na Alemanha como local de negócios, assim como no resto da Europa. A nossa fábrica de IA em Munique é a base de modelos de negócio inovadores para a indústria, as start-ups e as administrações públicas, e para a soberania. Aqui demonstramos que a Europa pode fazer IA».

«Para que o Plano de Investimentos seja bem-sucedido, precisamos de ambos: investimento público e privado. Criámos as condições para o investimento público e agora estamos a trabalhar para que os investimentos sejam realizados rapidamente», afirma o ministro federal das Finanças da Alemanha, Lars Klingbeil.

“Hoje pude constatar de forma extraordinária que os investimentos privados também estão a aumentar. Para mim, é especialmente importante que a liderança tecnológica esteja no centro do modelo económico do futuro da Alemanha. Este é um marco importante para o ecossistema alemão e europeu de IA. Não só as empresas inovadoras beneficiam, como também se reforça a soberania digital”.

Na Industrial AI Cloud de Munique já estão disponíveis recursos de computação e armazenamento para aplicações de IA. A infraestrutura baseia-se em quase 10 000 GPUs Nvidia Blackwell, incluindo sistemas Nvidia DGX B200 e GPUs Nvidia RTX PRO Server, com uma potência de cálculo de até 0,5 ExaFlops. Isto permitiria que os 450 milhões de cidadãos da UE utilizassem simultaneamente um assistente ou chatbot de IA.

A Deutsche Telekom opera a fábrica de IA em solo alemão sob rigorosos requisitos de proteção de dados, segurança e disponibilidade. O foco na sustentabilidade também é fundamental.

SOBERANO

A fábrica de IA é a base do chamado “Germany Stack”, que a Deutsche Telekom oferece em conjunto com a SAP. A subsidiária da Deutsche Telekom, T-Systems, é responsável pelo nível de infraestrutura e plataforma, incluindo a T Cloud. Com base nisso, a SAP fornece a Business Technology Platform e poderosas aplicações empresariais e de IA. Este “kit tecnológico” fornece todos os elementos técnicos de que os clientes precisam para a sua transformação na nuvem. Desta forma, é possível implementar de forma rápida, segura e em conformidade com a regulamentação soluções específicas para setores como instituições públicas, segurança interna, indústria ou PME.

Com esta aliança, a Deutsche Telekom e a SAP cobrem tudo o que as empresas precisam para aplicações modernas de IA, desde a infraestrutura física até ao software, o que os especialistas chamam de uma única pilha. Isto permite oferecer consultoria além da pura capacidade de computação, adaptada às necessidades específicas de cada cliente.

ENGENHARIA ALEMÃ

«A colaboração entre a Siemens e a Deutsche Telekom combina engenharia com TI segura e soberana, conectividade e poder de computação para IA. A experiência industrial da Siemens e a integração do seu portfólio de simulação SIMCenter na Industrial AI Cloud estabelecem as bases para novas oportunidades de criação de valor e maior competitividade da economia alemã», explicaram.

O conjunto de software para simulações de alta precisão e gémeos digitais permite às empresas «desenvolver, testar e lançar virtualmente os seus produtos no mercado muito mais rapidamente, poupando custos consideráveis. Soluções industriais em grande escala, como o Digital Twin Composer, simulações baseadas em GPU e copilotos de inteligência artificial, são disponibilizadas às empresas através da fábrica de IA».

“Juntamente com a Deutsche Telekom, estamos a levar o nosso software para uma nuvem soberana acelerada por GPU, o que nos permite reduzir drasticamente os tempos de simulação dos nossos clientes. As pequenas e médias empresas também se beneficiam disso. Não é uma promessa para o futuro”, destaca Cedrik Neike, CEO da Digital Industries e membro do Conselho de Administração da Siemens AG. “Em Munique, numa das maiores fábricas de IA da Europa, isso já é uma realidade. E com vistas às futuras gigafábricas de IA, a Deutsche Telekom será uma das primeiras a testar os nossos planos para os centros de dados do futuro, com o objetivo de desenvolver novos centros ainda mais rapidamente, de forma mais eficiente e económica”.

Para a fábrica de IA, foi reutilizado um centro de dados existente em Munique, com uma área aproximada de 10.700 metros quadrados, como parte da revitalização em curso do Tucherpark, um dos maiores projetos de desenvolvimento urbano da Europa. O antigo centro de dados do Hypovereinsbank foi completamente esvaziado e profundamente modernizado. Está equipado com ligação de fibra ótica de alto desempenho e tecnologia de última geração.

O centro de dados funciona inteiramente com energia renovável e foi concebido para alcançar a máxima eficiência energética. No futuro, o calor residual fornecerá aquecimento a todo o distrito de Tucherpark. Um conceito moderno de refrigeração utiliza água do rio Eisbach, nas proximidades. A Industrial AI Cloud integra-se assim na estratégia de sustentabilidade da Deutsche Telekom.

ECOSISTEMA

Em torno da Industrial AI Cloud está a crescer um amplo ecossistema de empresas, instituições de investigação e startups. Por exemplo, os parceiros industriais podem criar gémeos digitais de fábricas e instalações, simular processos de fabrico ou desenvolver aplicações de robótica e inspeção de qualidade. As startups aproveitam a plataforma de IA da Nvidia para acelerar a chegada ao mercado de novos serviços de IA. As instituições de investigação têm acesso a poder de computação soberano de alto desempenho para os seus projetos.

A Industrial AI Cloud já está disponível para clientes da indústria, start-ups, investigação e setor público. As empresas podem contratar de forma flexível a capacidade de computação e os serviços de plataforma de que necessitam, desde projetos-piloto até sistemas de produção críticos.

Um dos primeiros grandes projetos na Industrial AI Cloud é o projeto de investigação Soofi (Sovereign Open-Source Foundation Models). A Universidade Leibniz de Hanôver adjudicou à Deutsche Telekom o contrato para fornecer a infraestrutura técnica para o desenvolvimento de um novo LLM.

O objetivo do Soofi é um modelo de linguagem open source e soberano, com cerca de 100 mil milhões de parâmetros, treinado e operado inteiramente na Europa e focado nas línguas europeias. Desta forma, cria-se uma das iniciativas de IA mais importantes da Europa para modelos linguísticos fiáveis e soberanos, com foco nas línguas europeias e aplicações industriais.

OUTRAS VOZES

Thomas Saueressig, membro do Conselho Executivo da SAP SE Customer Services & Delivery, afirma: “Com a Industrial AI Cloud, a Deutsche Telekom, a SAP e outros parceiros estão a criar uma base tecnológica soberana para uma IA industrial escalável na Alemanha. A nossa Business Technology Platform e a AI Foundation integram a IA de forma segura nos processos empresariais, protegem os dados na Alemanha e permitem inovações produtivas. É hora de passar do discurso do risco para o da oportunidade”.

Rev Lebaredian, vice-presidente da Omniverse e Tecnologia de Simulação da Nvidia, acrescenta que «a convergência da inteligência artificial e do mundo físico está a impulsionar uma revolução industrial que transformará fundamentalmente a forma como os produtos são concebidos, fabricados e operados». «A Industrial AI Cloud fornece a infraestrutura soberana e de alto desempenho de que a Europa precisa para aproveitar esta oportunidade e liderar a próxima era de inovação industrial».

Antonio Krüger, CEO do Centro Alemão de Investigação em Inteligência Artificial (DFKI), considera que «a abertura da fábrica de IA da Deutsche Telekom é uma boa notícia para a Alemanha e para a Europa. A aplicação bem-sucedida da IA requer poder de computação. A indústria europeia tem uma grande vantagem: o seu enorme tesouro de dados. Até agora, esses dados têm sido utilizados de forma limitada para a IA. Agora está a ser criada a infraestrutura adequada para aproveitar melhor este potencial. O facto de as empresas poderem confiar num fornecedor europeu reforça a soberania tecnológica.”